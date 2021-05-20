【鍾國忠專欄】股票套牢如何因應

(一) 最近大家有點不開心

近期大家好像相當不開心！

台股指數因國內疫情略大幅升溫，5/1 長假結束後，市場賣壓湧現，到近期為止，高低點 17709 與 15159 點間約有 2550 點的差距，從最高點拉回計算最大修正幅度則約 14.4%。

此期間又面對大停電二次，因此，當生命健康、財富縮水與居家品質等受影響，更不用談到育樂，此時多數人們當然不開心，這是人類與環境相處的一個過程。

這段時間，台股有如此大的拉回幅度，可想而知持有股票者或多或少都有套牢情形，買股票每個人都一定會套牢，只是長套或短套，如去年疫情剛發生時，當時台股指數瞬間來到 8523 點，但經過一年多後，不少股票漲幅逾倍，但有些公司股票卻在原定不動，甚至還比當時價位低，因此，如何面對套牢股票的做法，是現階段投資人要思考的重要課題！

(二) 面對股票套牢有四種方式因應

股票套牢時，此時投資人該如何操作？

不管環境如何變化，基本面是選股核心，因此個股營運表現或市場地位，仍是重要面向，盤面變化較短線，一般而言，股價在年線以上偏多頭，反之，就是偏空頭，以下將從四點來扼要分析：

1. 績優股 + 年線以上：先前指數創高，很多人都認為股票漲多了，但現階段股票修正幅度都應該相當夠，因此，對於這些類股，投資人的做法就是逢低買進，等未來上漲獲利，這方面個股如有 5G、AIOT 與部分今年原物料股、運輸股等，前者長期產業趨勢向上，後者此次股價雖然修正幅度大，但基本面還是好的，就是先前股價漲幅估乖離過大，因此只要漲幅乖離修正到適當幅度，未來股價再上漲機會仍相當大。

2. 績優股 + 年線以下：這類型則以產業龍頭股或具有高市佔率公司為主，本身公司體質沒問體，但剛好處在產業循環不佳的位置，如先前運輸、鋼鐵與橡膠等類股就是一個很好的例子，對照現在的狀況，觀光業或者營建業等就是面對中期產業景氣所處位置的問題，只要產業景氣到來，這類型股票漲幅也會相當驚人，面對這類型就是長期分批佈局買進，至於長期是多長？視個人資金狀況，建議可一季布局加碼一次，一年只不過加碼 4 次。

3. 營運表現平平個股 + 年線以上：這類型以資產股或短期因特殊題材上漲為主，如遇特殊題材上漲時，建議以獲利強或者是龍頭股為優先選擇，如此次疫情一些生技股大漲，然而疫情不是長期都有，一旦回歸常態，虧錢的公司就回到原來的面貌。資產股則因這次資金效應而大漲，因沒有獲利支撐，面對這類型個股做法就是逢高減碼。

4. 營運表現平平個股 + 年線以下：這類型則毫無懸念是隨時減碼，如一些公司長期虧錢就是要機會調節，持股適時「汰弱留強」，讓持股組合的抗壓提高，一些產業景氣已不佳者，則更要留意持股調整。