【鍾國忠專欄】三級疫情延長賽 二大族群見商機

(一) 場內與場外不同步調

政府因疫情尚未穩定而延長三級警戒時間，台股卻不理會疫情變化先大漲一段，端午節後哪些族群有機會可布局？

台股在 5 月中下旬後，在 5/17 見到 15159 點低點之後，急速展開一波跌深大反彈，讓市場多數人措手不及，一轉眼指數來到 17000 點附近，然而這是「場內」市場狀況，但「場外」市場卻因確診人數增加、死亡率上升而恐懼，讓投資人一時霧茫茫。

在即將過完 2021 年度上半年之際，主計總處也在日前上調首季 GDP 達 8.92%，較 4 月當時預估上修 0.76%，並預估第 2 至 4 季 GDP 成長分別為 6.93%、3.33%、3.16%，此時應該會發現，雖然經濟數據有上調，但下半年的經濟成長力道卻逐漸減緩，這也容易理解，因為去年第 3 季起景氣逐漸好轉，使得基期墊高，換言之，下半年的台股操作將會愈來愈有難度！近期股市也可發現，漲多的非電子股與人氣未回流的電子股間，企圖尋找當主流族群的機會。

(二) 這二大族群 Q3 有潛在商機

現階段能找出投資商機，若跟疫情延長有關則是最佳，目前該如何思考？以下將從三點來扼要分析：

1. 居家時間變長：因為目前大家都盡量不要外出，所以居家時間也變長，此時當然就得要有安排，如居家工作、育兒、打掃或閱讀充電等方式，但這些行為應該在股市上沒有產生太大激勵效果，因為去年剛發生疫情時，包括疫情預防或者居家辦公的商品等，這些商機都在近一年當中，分散在每月業者營收，除非一次性耗材，否則這些業者營運應該是溫和成長，甚至有些業者會因去年營收大幅成長而略見衰退。

2. 短線延長疫情商機所在：此時如要有潛在商機，預估有二大類股可關注

(1) 遊戲概念股：因疫情影響，暑假變成提早到來，過往暑假本來就是遊戲股的旺季，今年除了學生族群以外，一些社會人士也有機會成為潛在消費者，在疫情尚未降溫前，這部分商機是存在，尤其疫情已發生一個月，一些居家活動已開始失去吸引力，如再持續居家，對於遊戲相關業者業績就有幫助。

(2) 眼球商機：居家時間，多數民眾用眼機會非常高，包括看手機訊息、追劇、或者打發時間看種種的節目，甚至於花在前述上線遊戲的娛樂，這些行為模式都增加眼球的壓力，即使這段時間消費者無法到店面消費或看診，預估等疫情稍緩或者學校開學，業者營運商機就存在，包括鏡片或看診營運都可望成長，另外，這些業者也不單是國內消費者為主，國外也有使用 3C 過度的問題，因此營運商機可待。

3. 股市變化：也會有投資人認為，宅配或貨櫃等這些業者營運也不錯，然而股價已大漲一大段，當面臨到疫情仍不穩，這部分族群雖可持續留意，但不宜追高，只能等每次拉回低接布局的機會。