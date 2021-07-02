德國經濟部長：政府計畫對半導體產業的補助加倍

據報導，德國經濟部長 Peter Altmaier 在週四 (1 日) 表示，德國政府計畫加倍對半導體產業的支持，以努力擴大該國高科技產業基礎。

Altmaier 在拜訪英飛凌 (Infineon)、格芯 (GlobalFoundries) 位在德國半導體產業聚集地德勒斯登 (Dresden) 的晶片廠時表示，德國當局將倍增對於該國半導體產業的支持。

根據歐盟支持的計劃，Altmaier 已經撥出 50 億歐元 (59 億美元) 的政府資金來支持該國晶片製造商。Altmaier 指出，有鑑於重要的外國投資者的濃厚興趣，政府的資金補助可能會增加一倍，達到 100 億歐元。

在新冠肺炎疫情的衝擊下，工廠生產備受衝擊，歐洲各國政府正致力於阻止晶片產量的下跌。Altmaier 強調，德國和歐洲當局應該要利用疫情後的景氣復甦時機來擴大半導體的產能，進而扭轉晶片生產的市佔率下滑。

由於全球半導體晶片短缺，德國大型汽車製造商正在努力維持產量，也暴露了該產業對一些亞洲供應商的依賴，以及晶片供應中斷的脆弱性，有 45% 的企業都報告了晶片短缺的問題。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在先前曾表示，第三波疫情和晶片短缺對供應鏈的衝擊，都阻礙了德國經濟的復甦。

柏林智庫「新責任基金會」(Stiftung Neue Verantwortung) 分析師 Jan-Peter Kleinhans 認為，因歐洲缺乏任何先進晶片廠能夠銷售的市場，對歐盟的晶圓廠來說，現階段建廠完全沒有任何商業理由。

他認為，歐盟應該專注在振興晶片設計領域。他以蘋果 (AAPL-US) 此前宣布投入 10 億歐元在德國慕尼黑打造晶片設計廠為例，稱歐盟應該集中精神在這項工作上。