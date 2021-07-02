日經：台積電3奈米首批客戶 包括英特爾、蘋果

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述知情人士報導，台積電 (2330-TW)3 奈米首批客戶包括英特爾 (INTC-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

多名聽取過簡報的消息來源透露，台積電 3 奈米製程可望在 2022 年下半年開始量產，目前英特爾和蘋果正在進行測試。

根據這篇發自台北的報導，iPad 可能是蘋果第一款使用 3 奈米技術的產品。明年發表的新 iPhone，因為時程安排問題，預料將使用 4 奈米製程。

此外，據傳英特爾正和台積電合作推動兩項 3 奈米計畫，將用在筆記型電腦和資料中心伺服器的中央處理器 (CPU)，以從超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 手中奪回市占率。

3 奈米晶片量產預期最快將在 2022 年底展開。

一名消息來源說：「目前規劃給英特爾的 3 奈米產量，超過蘋果 iPad。」

市場盛傳，超微明年將在筆記型電腦處理器上，使用台積電的 5 奈米製程。輝達已宣布進軍伺服器晶片市場，並表示第一款伺服器處理器晶片將採用台積電 5 奈米技術，預定 2023 年初推出。

日經指出，最新發展顯示，在美國倡議半導體回歸本土生產的同時，台積電依然扮演極為重要的角色。

目前用在消費性產品最先進的生產技術為 5 奈米，例如蘋果的 iPhone 12 處理器晶片。台積電表示，與 5 奈米製程相比，3 奈米可以讓運算效能提升 10% 到 15%，耗能減少 25% 至 30%。

針對日經的報導，英特爾僅證實正與台積電合作 2023 年產品，但並未說明使用哪個製程。台積電不評論單一客戶訊息，蘋果則未回應。