防疫封鎖限制衝擊 德國第一季GDP終值低於預期

根據德國聯邦統計局在週二 (25 日) 公布的最新數據顯示，由於新冠肺炎相關防疫封鎖限制，抑制了歐洲最大經濟體德國的民間消費，使得今年第一季德國經濟萎縮幅度超出預期。

數據顯示，經價格、季節性及日曆調整後，德國今年第一季國內生產總值 (GDP) 終值季減 1.8%，低於前值的增長 0.5%，結束連續兩季上升，也低於市場原預期的下跌 1.7%。與去年同期相比，德國第一季 GDP 終值萎縮 3.1%，低於分析師預期的萎縮 3.0%，連續五季萎縮。

德國聯邦統計局表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年初的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

GfK 的消費者專家 Rolf Buerkl 表示，與 2020 年一樣，消費者支出將不再是今年德國經濟成長支柱。在疫情爆發前的幾年中，消費者支出為德國經濟的增長做出了重要貢獻。

為遏止第三波疫情，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 祭出了更嚴格的全國封鎖措施。宵禁等政策使得當地民眾不滿，但梅克爾表示：「沒有國家能在未經宵禁等嚴格封鎖措施下，擊敗第三波疫情。」她將此次封鎖限制措施形容為「必要之惡」。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。

經濟研究機構預期，今年德國 GDP 將成長 3.7%，由先前預估的 4.7% 大幅下調。不過該機構也上調了明年的經濟成長預測，從成長 2.7% 上調至 3.9%，主因是該機構認為，防疫封鎖再度解除後，家庭支出有望反彈。