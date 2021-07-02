IIF：6月新興市場淨外資流入達281億美元 逾4成流入中國

據國際金融協會 (IIF) 在週四 (1 日) 公佈的數據顯示，儘管美國聯準會 (Fed) 在月中轉向鷹派立場，6 月份流入新興市場股票和債券投資組合的淨外資流入仍加速，規模相當於 5 月份的近 3 倍。

數據顯示，6 月份淨流入新興市場的資金規模估計達到 281 億美元，遠高於 5 月份的 109 億美元。其中，流入債務的資金規模達到 189 億美元，其中的 64 億美元流向中國。而流入股市的 92 億美元中，中國吸收了 52 億美元。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortun 在一份聲明中表示：「雖然最近幾周美聯準會的鷹派立場轉變，影響了資金流動，但總體情況仍然樂觀，主要是由於新興市場新債發行，以及中國資金流的重要貢獻。」

報告中也顯示，流入亞洲和拉丁美洲的投資組合資金分別為 144 億美元和 108 億美元，而歐洲新興市場、非洲和中東的資金流入則為 30 億美元。

貝萊德旗下貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 曾表示，在經歷了年初的動盪之後，隨著經濟的復甦、趨向穩定的美國公債殖利率和相對低的估值，看好新興市場資產將會上漲。

不過，報告中也指出，有部分發展中的經濟體在近期仍面臨挑戰，包括疫情再度爆發、疫苗推出和接種速度緩慢以及通貨膨脹率上升等問題，這些議題恐將迫使這些國家的中央銀行採取新的行動。但是，報告中也強調，這只會導致這些國家的經濟復甦被推遲，而不是完全的脫離軌道。