供應短缺衝擊 德國4月工業產出意外下跌

根據德國聯邦統計局在週二 (8 日) 公布的最新數據顯示，在半導體、木材和其他中間產品的短缺下，德國 4 月工業產出意外下跌，進一步表明供應短缺正在阻礙歐洲最大經濟體的復甦。

數據顯示，德國 4 月工業產出月減 1.0%，低於市場預期的增長 0.5%。報告指出，工業產出下跌的主因是消費性產品生產下跌超過 3%，建築活動也下跌逾 4%。

低於預期的工業數據也表明，德國經濟的復甦將不得不依賴家庭支出來支持。VP 銀行經濟學家 Thomas Gitzel 表示，工業訂單充足，但是工業產出下跌。半導體供應問題正在拉低汽車業的產量。因此，儘管訂單量充足，但製造業對第二季整體經濟成長的貢獻有限。

Capital Economics 的 Andrew Kenningham 表示，晶片短缺可能會持續限制經濟的復甦，但應該只是暫時的問題。Kenningham 認為，5 月和 6 月德國工業產出應該會有所恢復，使德國第二季的經濟成長至少達到 1%。

另外，根據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 發布的最新數據顯示，德國 6 月經濟景氣指數為 79.8 ，低於分析師預期。

數據顯示，德國 6 月經濟景氣指數為 79.8，低於上月的 84.4，低於市場預期的 86.0。不過，德國 6 月經濟現況指數為 - 9.1，高於 5 月份的的 - 40.1，並且已恢復到 2019 年 8 月疫情前的水準。

歐元區 6 月份經濟景氣指數則是 81.3，低於上月的 84.0，而歐元區 6 月經濟現況指數為 - 24.4，高於上個月的 - 51.4。

ZEW 總裁 Achim Wambach 表示：「德國經濟復甦持續。儘管 ZEW 經濟景氣指數在 6 月份有所下降，但仍處於很高的水準。」