Ifo：德國5月商業景氣指數升至99.2 創下2年來新高

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週二 (25 日) 公布的最新數據顯示，德國 5 月商業景氣指數創下 2 年來新高，隨著新冠肺炎確診率下降，德國經濟走向復甦，企業轉向樂觀。

針對製造業、服務業、貿易和建築業 9,000 家公司進行的調查顯示，德國 5 月商業景氣指數從 4 月份的 96.6 升至 99.2，高於市場預期的 98.2，創下 2019 年 5 月以來新高。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 在一份聲明中表示，德國經濟正在加速復甦。

Ifo 經濟學家 Klaus Wohlrabe 表示，調查數據顯示，今年第二季德國經濟成長率預期為 2.6%，第三季成長率為 2.8%。

德國復興信貸銀行 (KfW) 經濟學家 Fritzi Koehler-Geib 表示，隨著德國服務業的復甦和製造業供應短缺逐漸緩解，預計下半年德國經濟將實現強勁的增長，因此將 2021 年的經濟成長預估上調至 3.5%。

據德國聯邦統計局今日公布的數據顯示，德國今年第一季國內生產總值 (GDP) 終值季減 1.8%，低於前值的增長 0.5%，結束連續兩季上升，也低於市場原預期的下跌 1.7%。與去年同期相比，德國第一季 GDP 終值萎縮 3.1%，低於分析師預期的萎縮 3.0%，連續五季萎縮。

德國聯邦統計局表示，新冠肺炎疫情延燒，導致 2021 年初的經濟表現再次萎縮。這尤其影響了家庭消費支出，相比之下，商品出口為經濟帶來了支撐。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。