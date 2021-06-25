法興空頭Edwards：聯準會催生巨大泡沫 造成利率永遠無法正常化

面對通膨，市場在過去一段時間，一直糾結於這一發展是否是「暫時性」的。對華爾街著名空頭法國興業銀行分析師 Albert Edwards 來說，這根本就不是重點。

Edwards 表示，原因很簡單，因為聯準會想實現利率正常化的雄心永遠無法實現。

Edwards 解釋，通膨交易退潮，導致全球各類資產集體回落。不過，在聯準會官員「鷹」、「鴿」交雜的聲明中，債市最終選擇了一個方向—長期債券價格上漲，這與 2013 年的市場反應相反。

這代表什麼？從 Edwards 的角度，這證明市場意識到，聯準會的緊縮周期很有可能根本不會到來。

美國通膨上升 (圖表取自 Zero Hedge)

他表示，在 2018 年，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 持續數月保持鷹派，強調升息縮表，但在年底美股大跌之後，也不得不棄械投降，轉而支持市場。

這甚至已經成為市場的固定心態，如同美國銀行在近期報告中所說，人們都知道，一旦標普指數下跌 10%，聯準會就將停止緊縮。

Edwards 稱，不僅是經濟和股市，還有房地產市場，三者中的任何一個崩盤都會立即導致蕭條，這會讓聯準會完全困在了其製造的各種資產泡沫之中，「鷹」不起來。特別是房地產泡沫，已經成為全球央行共同的煩惱。

基於這種情況，聯準會任何嘗試貨幣正常化的努力，都會造成泡沫破裂，為了不造成如此局勢，聯準會永遠只能按兵不動，讓市場衍生出更大的資產泡沫。