美銀：未來2-4年美國通膨仍將處於高位

對於通膨僅為暫時性的說法，美國銀行 (BofA) 似乎並不這麼認為，該行周五 (25 日) 於報告預計，美國通膨率將在未來 2-4 年處於高位。

美銀表示，美國過去 100 年的平均通膨率為 3%，2010 年代為 2%，2020 年為 1%，但 2021 年迄今，通膨的年化增長率為 8%。

美銀首席策略師 Michael Hartnett 稱：「有趣的是，當刺激措施、經濟增長以及資產 / 大宗商品 / 房產市場的通膨被視為是長久的，很多人卻認為通膨僅為暫時。」他預計未來 2-4% 年內，美國通膨率將維持在 2%-4% 的範圍。

上周的 FOMC 政策會議，利率點陣圖顯示最快可能在 2023 年升息，較預期提早 1 年，為了緩解投資人的緊張情緒，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二 (22 日) 承諾，不會因為對通膨的擔憂情緒而提早升息。

展望下半年，Hartnett 認為通膨、Fed 的鷹派立場以及增長力道疲軟會是市場必須關注的重要主題。

美銀援引資金動向監測機構 EPFR Global 數據指出，截至周三 (23 日) 的一周內，股票基金資金流入額報 70 億美元，債券基金流入額報 99 億美元，現金基金的資金則流出 535 億美元，美銀客戶的現金部位仍遠低於長期平均值的 11.2%。