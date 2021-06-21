聯準會轉鷹 台股單周遭外資提款近9億美元

聯準會鷹派言論引發資金撤離新興市場，亞股更是首當其衝，其中台股上周就遭外資賣超近 9 億美元，創下 5 月中旬以來賣超之最。

台股今 (21) 日在台積電重挫 3.32% 影響下，指數大跌 255 點，跌幅 1.48%，收在 17062 點，逼近月線關卡。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現盤堅架構，其中晶圓龍頭大廠上週前站上季線，配息後仍走穩，也讓指數站穩萬七，但本週受到外資降評影響，股價摔落 600 元大關之下，今日收在 583 元，包括月線、季線、半年線接連失守。

葉獻文認為，全球晶片短缺現象仍未解，企業存貨量不斷下探，而供貨量居全球之冠的台灣半導體產業，仍牽動著全球相關產業鏈的發展命脈，就技術面來說，台股持續維持多頭局面。

要注意的是，類股輪動快速，資金又屢屢湧向特定族群，未來量能變化、電子股是否重回主流、當沖占比是否下降等，將是本波觀察重點。

葉獻文指出，台灣央行上週四宣布維持重貼現率 1.125% 不變，符合市場預期，並調升今年 GDP 成長率與 CPI 預測值至 5.08% 以及 1.60%，等同實質利率轉為負值。

另外，央行也說，雖然近期疫情影響消費動能，但在出口及民間投資成長支撐下，今年經濟仍將穩健成長，因此維持政策利率不變，續採寬鬆貨幣政策有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長，有利台股後續表現。