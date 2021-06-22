大摩：市場最重要指標透露 聯準會早在幾個月前就已收緊

2013 年的縮減恐慌 (Taper Tantrum) 令人印象深刻，以至於在聯準會轉向鷹派時，它成為市場最新擔憂。不過，摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，將焦點放置於此，可能完全搞錯重點。

Wilson 在最新的報告中指出，事實上，緊縮早在幾個月前就開始了，人們早已翻越山頂，站在山的另一頭。

Wilson 強調，決定貨幣政策鬆緊的主要指標，應該是貨幣供應增長。當貨幣供應加速時，投機性更強，而當貨幣供應減速時，投機資產就會首先遭遇打擊。在此要觀察的，該是廣義貨幣供給量 M2，即通貨、活期存款，加各類的準貨幣。

Wilson 分析，聯準會的資產負債表 M1 增長，在 2 月中已經到達頂峰。與此同時，還能觀察到，一些高估值或投機性高的股票也在這個時候見頂。在這之前，隨著聯準會資產負債表快速擴張，也正是這些股票加速成長之時。

風險資產表現與 M1 走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

更進一步看 M2 的情況，它代表著經濟和市場可用的淨流動性。和 M1 類似，它也在 2 月底見頂，但不同之處在於，M2 尚未趨於平緩，而且似乎只會降到一個「新常態」，即 7-8% 的年增幅度。

M2 尚未趨於平緩 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 表示，觀察 M2 走勢，無論聯準會在今年晚些時候，還是明年開始縮減購債規模，流動性都可能已在進一步收緊。

對 Wilson 而言，這就像是 2014 年和 2018 年，當時市場經歷了風險資產的滾動修正。

他指出，無可否認，聯準會早已開始收緊，這一過程起於貨幣供應增長的放緩。好消息是，市場已經知道這一點。壞消息是，大多數投資者似乎只是停留在聯準會的鷹派論述，這代表著資產價格遠未完成調整。

基於這一情勢，Wilson 認為，美股今年股市波動將加劇，大盤預計調整 10%-20%，投資人應做好準備。