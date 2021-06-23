聯準會何時縮減購債規模 關鍵在非農就業數據

聯準會鷹派發言引發市場縮減購債與提前升息的預期心理，但 FXTM 富拓認為，以目前勞動力市場的復甦情況來看，其實還沒達到聯準會可開始縮減購債規模的預期，換言之，非農就業報告數據才是何時縮減購債的關鍵。

FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，聯準會啟動升息前，必須要先縮減購債規模，而目前的勞動力市場復甦力道，並未達到聯準會可以開始縮減購債規模的預期。

楊傲正表示，過去兩個月非農的新增就業人數都低於市場預期，其中 5 月的非農報告雖有 55.9 萬新增就業，高於 4 月，但仍低於 65 萬預期門檻。

至於 5 月失業率雖然進一步下降至 5.8%，但 4 月的失業率卻反彈至 6.1%，顯示就業市場尚未穩定復甦。

楊傲正指出，聯準會對於縮減購債與升息立場明確，也就是要就業市場復甦達到美聯準會的預期目標時，才會先縮減購債量，之後才會啟動升息，換言之，之後市場與聯準會都將聚焦非農就業報告數據表現。

另外，聯準會日前的鷹派言論，也帶動美元反彈，美元指數更一度突破 92 水準，預估美元彈升趨勢短線不會逆轉，而黃金價格更大幅下挫、跌破 1800 美元關卡。

FXTM 富拓認為，隨著疫苗接種人口持續增加，疫情穩定控制，可望帶動美國就業市場持續復甦，當就業率和通膨率接近聯準會預期目標時，聯準會縮減購債的機會就會提高，甚至不排除在今年開始啟動購債，屆時美元可望進一步反彈。