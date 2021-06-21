聯準會轉鷹 美元指數跳升

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會 6 月份利率決策會議重聲通膨壓力是暫時性的，且開始談論是否開始討論縮減量化寬鬆政策，美股下跌 1.9%；

2. 歐盟與美國握手言和，取消對空中巴士和波音的補貼，暫停徵收報復性關稅，但歐股隨著聯準會會議結果出爐而下跌 1.0%。

新興市場

1. 中國經濟數據持遜於預期，包含零售銷售與工業生產，且美國打算組成抗華聯盟，中國股市下跌 1.0%；

2. 台灣疫情狀況趨緩，且連續獲他國疫苗援助，央行維持利率不變且上修今年 GDP 成長，在航運類股強勁的表現下，台股逆勢上漲 0.6%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債殖利率維持在約 1.44% 左右，但但受到歐洲公債殖利率升高影響，全球政府公債下跌 0.7%％；

2. 全球高收益債和新興市場債利差在接近歷史低位徘徊，受到上週市場情緒影響，全球高收益債券下跌 0.6%，新興市場債則下跌 0.7%。

原物料、匯率

1. 聯準會釋出鷹派訊息，美元指數大幅上升 1.8%，連帶對黃金價格產生壓力，金價單週下跌 6.0%；

2. 全球復甦狀況從歐美蔓延開來，但原油供給依舊吃緊，適逢夏季用油旺季來臨，油價持續上漲 1.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/6/21（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/18）

資料來源: Bloomberg，2021/6/21（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/18）

三大市場關鍵事件及分析

1. 別高估未來升息風險

聯準會上調超額準備金利率與隔夜附賣回交易利率，促使聯邦基金有效利率更穩定的處於利率走廊中，有助舒緩資金過剩的問題並降低負利率發生的可能。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採聯準會當年度第一次公佈點陣圖時之聯邦基金利率意向中位數，2021/6/17。

2. 升息也不怕，巴西股市抗通膨能力強

雖然巴西央行再度升息 0.75%，但考量到巴西股市表現仍遠遠落後原物料類股，加上通膨升高有利巴西股市主要組成類股，未來前景依然樂觀。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 巴西指數，2021/6/172。

3. 原物料漲多拉回，各地需求不減

許多原物料價格年初至今都有超過雙位數以上的漲幅，近期出現明顯的漲多拉回，但目前不同噸數商品的運價仍持續上漲，代表需求旺盛，未來佈局可以轉往下游受惠股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/18。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/6/17。

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