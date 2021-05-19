「女股神」繼續押注Coinbase 幾乎出清蘋果股票

有「科技股女股神」之稱的 Cathie Wood 旗下方舟投資 (Ark Invest)，周一 (17 日) 幾乎出清所持有的蘋果 (AAPL-US) 股票，同時繼續加碼買進 Coinbase(COIN-US)。

方舟網站顯示，方舟金融科技創新 ETF(Ark Fintech Innovation ETF) 周一拋售 18 萬 8455 股蘋果股票，這些股票價值約 2380 萬美元。目前 Wood 旗下僅這支 ETF 還持有蘋果，持有部位僅剩 2702 股。

蘋果股價周一收跌 0.93%，報 126.27 美元，之後於周二再跌 1.1%，報 124.85 美元。

賣掉蘋果之際，方舟透過方舟創新 ETF(Ark Innovation ETF) 和方舟下一世代網路 ETF(ARK Next Generation Internet ETF)，繼續搶進 coinbase 股票，共買進 25 萬 9897 股，這些股票價值約 6450 萬美元。

Coinbase 股價周一下跌 3.92% 至 248.24 美元，已經跌破發行價格，周二再跌 3.72%，至 239.0 美元。

在周一開盤前，方舟的 3 支 ETF 共持有 340 萬股 Coinbase，價值約 8.784 億美元。

Wood 因其旗艦基金過去 5 年年化報酬率高達 45%，而一舉成名，其基金管理的資產已超過 500 億美元。不過自 2 月中旬以來，基金已經下跌近 30%，主因是特斯拉的下挫。此外，基金也是 Coinbase 股票的最大持有人之一，自 4 月 14 日上市以來，其股價同樣下跌了 25%。