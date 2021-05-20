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比特幣絕地反彈！馬斯克伸「鑽石之手」女股神信心喊漲

比特幣絕地反彈！馬斯克伸「鑽石之手」女股神信心喊漲。(圖片：AFP)
比特幣絕地反彈！馬斯克伸「鑽石之手」女股神信心喊漲。(圖片：AFP)

比特幣週三 (19 日) 暴跌至 3 萬美元之際，特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」，比特幣價格絕地反彈，一度重回 4 萬美元大關。

中國人民銀行 (PBOC)  週二宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告公眾注意交易數位資產相關風險後，比特幣已從創紀錄的 64,000 美元跌至 30,000 美元

比特幣一度重回 4 萬美元大關，暫報 39,753.37 美元 (圖片：鉅亨網)
比特幣一度重回 4 萬美元大關，暫報 39,753.37 美元 (圖片：鉅亨網)

爾後，隨著特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」後，比特幣絕地反彈重回 4 萬美元大關，截稿前，比特幣小幅回落，暫報 39,753.37 美元

特斯拉伸出「鑽石之手」(圖片：馬斯克推文)
特斯拉伸出「鑽石之手」(圖片：馬斯克推文)

馬斯克週三圖文並茂的推文提到，特斯拉擁有鑽石之手。鑽石手意味不畏市場波動，持有倉位直到目標，這暗示著，特斯拉不會放棄其價值 15 億美元比特幣

科技股「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 預測，比特幣將升至 50 萬美元，持續對比特幣前景抱持樂觀。

伍德還提到，儘管近期加密貨幣價格暴跌，但投機成分不像過去那麼高，與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇，能促使多樣化的投資選擇，而且今年美國批准加密貨幣 ETF 的可能性增加。

女股神預測，比特幣將升至 50 萬美元 (圖片：AFP)
女股神預測，比特幣將升至 50 萬美元 (圖片：AFP)

除了馬斯克和女股神外，加密貨幣平台 Tron 創始人孫宇晨週三宣布以 1.53 億美元大舉買進共 4145 枚比特幣，均價約 36,868 美元，力挺比特幣

加密對沖基金 ARK36 執行董事 Ulrik Lykke 說：「加密市場目前正在處理一系列新聞，這些價格助長了加密熊市。

Ulrik Lykke 提到：「上週僅比特幣市場就蒸發了超過 2500 億美元，儘管這看似是天文數字，但在動盪加密市場中這種情況並不罕見。」

Ulrik Lykke 預期：「就比特幣後市而言，目前情況可能看起來很嚴峻，但從歷史角度來看，這只是比特幣又一需克服的障礙，與過去相比，這只是一個很小的障礙。」

比特幣價值在過去 24 小時內一度縮水一半，連續第五天下跌，最大的加密貨幣步入了三年多以來最糟糕的月份。

最近 24 小時，加密市場約有 55.9 萬人爆倉 (圖片：比特幣家園)
最近 24 小時，加密市場約有 55.9 萬人爆倉 (圖片：比特幣家園)

比特幣家園最新數據顯示，最近 24 小時，加密市場約有 55.9 萬人爆倉，最大單筆爆倉單在 Huobi-BTC，價值 6700 萬美元。最近 24 小時累計爆倉金額 67.72 億美元

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