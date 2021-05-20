比特幣絕地反彈！馬斯克伸「鑽石之手」女股神信心喊漲

比特幣週三 (19 日) 暴跌至 3 萬美元之際，特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」，比特幣價格絕地反彈，一度重回 4 萬美元大關。

中國人民銀行 (PBOC) 週二宣布禁止金融機構提供加密貨幣交易相關服務，同時警告公眾注意交易數位資產相關風險後，比特幣已從創紀錄的 64,000 美元跌至 30,000 美元。

比特幣一度重回 4 萬美元大關，暫報 39,753.37 美元 (圖片：鉅亨網)

爾後，隨著特斯拉執行長馬斯克伸出「鑽石之手」、女股神出面「信心喊話」後，比特幣絕地反彈重回 4 萬美元大關，截稿前，比特幣小幅回落，暫報 39,753.37 美元。

特斯拉伸出「鑽石之手」(圖片：馬斯克推文)

馬斯克週三圖文並茂的推文提到，特斯拉擁有鑽石之手。鑽石手意味不畏市場波動，持有倉位直到目標，這暗示著，特斯拉不會放棄其價值 15 億美元的比特幣。

科技股「女股神」凱薩琳伍德 (Cathie Wood) 預測，比特幣將升至 50 萬美元，持續對比特幣前景抱持樂觀。

伍德還提到，儘管近期加密貨幣價格暴跌，但投機成分不像過去那麼高，與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇，能促使多樣化的投資選擇，而且今年美國批准加密貨幣 ETF 的可能性增加。

女股神預測，比特幣將升至 50 萬美元 (圖片：AFP)

除了馬斯克和女股神外，加密貨幣平台 Tron 創始人孫宇晨週三宣布以 1.53 億美元大舉買進共 4145 枚比特幣，均價約 36,868 美元，力挺比特幣。

加密對沖基金 ARK36 執行董事 Ulrik Lykke 說：「加密市場目前正在處理一系列新聞，這些價格助長了加密熊市。

Ulrik Lykke 提到：「上週僅比特幣市場就蒸發了超過 2500 億美元，儘管這看似是天文數字，但在動盪加密市場中這種情況並不罕見。」

Ulrik Lykke 預期：「就比特幣後市而言，目前情況可能看起來很嚴峻，但從歷史角度來看，這只是比特幣又一需克服的障礙，與過去相比，這只是一個很小的障礙。」

比特幣價值在過去 24 小時內一度縮水一半，連續第五天下跌，最大的加密貨幣步入了三年多以來最糟糕的月份。

最近 24 小時，加密市場約有 55.9 萬人爆倉 (圖片：比特幣家園)

比特幣家園最新數據顯示，最近 24 小時，加密市場約有 55.9 萬人爆倉，最大單筆爆倉單在 Huobi-BTC，價值 6700 萬美元。最近 24 小時累計爆倉金額 67.72 億美元。