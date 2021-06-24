美ITC判定台、韓、泰、越進口輪胎造成實質損害 將頒反傾銷稅命令

美國國際貿易委員會 (ITC) 周三 (23 日) 認定，台灣、南韓、泰國和越南的乘用車和輕型貨車輪胎對國內業者造成「實質損害」，美國商務部將頒布對四國課徵反傾銷和反補貼稅的命令。

ITC 表示，來自台灣、南韓和泰國的乘用車和輕型貨車進口輪胎，以及越南對乘用車進口輪胎的補貼，對美國國內業者造成實質損害。商務部未立即回應。

針對美國鋼鐵工人聯合會 (USW) 的請願，美國商務部於去年 6 月 23 日展開調查，釐清亞洲國家的輪胎是否在美國以低於公允價值的價格出售。

美國商務部 5 月公布對台韓泰越的反傾銷與反補貼調查終判，稅率介於 14.62% 到 101.84%。台灣廠商的反傾銷稅率部分，正新輪胎 (2105-TW) 由 52.42% 下修至 20.04%，南港輪胎 (2101-TW) 由 98.44% 調高至 101.84%，其他業者由 88.82% 略降至 84.75%。

美國去年從台灣、南韓、泰國和越南進口價值 44 億美元的輪胎。USW 先前表示，從這四個國家進口的輪胎自 2017 年以來增加近 20%，到 2019 年時，進口總數達 8530 萬個。

USW 代表來自米其林 (Michelin)、固特異 (Goodyear)(GT-US)、固鉑 (Cooper)(CTB-US)、住友 (Sumitomo)、 橫濱輪胎 (Yokohama)，其工廠分布在俄亥俄州、阿肯色、北卡羅來納、堪薩斯、印第安納、維吉尼亞、紐約州和阿拉巴馬州。