生技新創Ginkgo借殼上市 女股神、比爾蓋茲也參一腳

生技新創企業 Ginkgo Bioworks 將與米高梅前執行長 Harry Sloan 的特殊目的收購公司（SPAC）Soaring Eagle Acquisition Corp. 併購，以借殼上市。

本交易價值 175 億美元，包含 Ginkgo Bioworks 的 150 億美元估值與 25 億美元的交易收入，預計在今年第三季完成，是迄今規模數一數二大的借殼上市案。

Ginkgo Bioworks 在 2019 年由麻省理工學院的科學家團隊建立，擁有生物 DNA 設計與列印技術，自稱是間「微生物公司」（organism company）。

Ginkgo Bioworks 也將發起 7.75 億美元的私募，由 Baillie Gifford、Putnam Investments、摩根士丹利旗下 Counterpoint Global 主導，參與的投資人有女股神伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資（Ark Investment）、貝恩資本 (BCSF-US)、比爾 · 蓋茲旗下投資公司 Cascade Investment、普信集團 (TROW-US)。

SPAC 成立目的旨在收購另一家公司，並在兩年內使其得以上市。隨著疫情衝擊與股市劇烈波動影響傳統 IPO 市場，以 SPAC 反向收購的借殼上市在過去一年掀起熱潮。

但隨著新交易繼續湧入市場，投機交易盛行，不少借殼上市的股票顯得脆弱。今年首季就有 328 件 SPAC 交易。

Soaring Eagle Acquisition Corp. 是米高梅前執行長 Harry Sloan 的第 7 間 SPAC，去年手遊電競平台 Skillz(SKLZ-US) 與運動博彩公司 DraftKings(DKNG-US) 也是透過 Sloan 旗下的 SPAC 借殼上市。