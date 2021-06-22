Fed布拉德、卡普蘭：加速減債有望為升息提供轉寰空間

美國聯準會 (Fed) 釋出鷹派訊號後，縮減每月購債計畫的討論才正要開始，周一 (21 日) Fed 兩位官員表示，若加快退場計畫，有望讓 Fed 在決定何時升息時有更多進退的空間。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周一出席線上活動時表示：「為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 創造更多選擇將非常有利，當我們考慮對未來利率政策發出多少訊號時，這將成為縮減購債辯論的一環。」

一同與會的達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 則點出，在通膨走強且勞動力市場復甦低於預期的時點，Fed 官員在對央行政策框架進行初期測試時必須解決一些主要問題。

一些 Fed 官員擔憂，目前購債計畫已經影響到浮現泡沫跡象的房地產和金融市場，若繼續下去可能會造成麻煩。卡普蘭敦促 Fed 要盡快調整購買量，讓未來 Fed 在討論升息時提供轉寰餘地。

卡普蘭說：「我更傾向儘早將我們的腳輕輕地從油門上移開，以便我們可以管理這些風險，來避免 Fed 不得不在中途急煞的事情發生。」

在通膨、就業新框架下，Fed 允許通膨在一段時間內超過以往 2% 的目標，以實現平均 2% 的通膨區間和就業最大化。

布拉德表示，Fed 官員需要決定他們對多少通膨感到滿意，以及調整貨幣政策前可以容忍通膨超過 2% 的時間，而這會是一場健康的辯論。

布拉德並非今年 FOMC 票委，但 2022 年將有投票權，卡普蘭則在 2023 年才有投票權。

上周 Fed 發布最新經濟預測顯示，官員們預估 2023 年底前可能會升息 2 次，其中 18 位官員中有 13 位認為 2023 年至少升息一次 ，如此鷹派訊號令市場感到意外。

卡普蘭表示，這與去年 12 月至今年 6 月美國經濟改變有關，美國疫情明顯在今年 3 月獲控制，到了 6 月，經濟展望又大幅好轉，Fed 只是對經濟改善前景做出回應。

布拉德說，總體經濟數據波動很大，但目前 Fed 在調整購債上比 2014 年做更多準備。他認為未來 Fed 減債的討論將包括決定抵押貸款證券與美國公債減少速度是否一致、何時開始，以及多快採取行動。