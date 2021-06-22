〈美股熱門股〉微軟Win11助陣股價登歷史新高 Lydall喜迎併購狂漲逾85%

Win11 將登場，微軟漲 1.23% 創歷史新高

微軟 (MSFT-US) 周一（21 日）股價上漲 1.23% 至每股 262.63 美元，創歷史新高，有望成為繼蘋果 (AAPL-US) 之後第二個「2 兆美元俱樂部」會員。

上周有報導指出，微軟準備要在周四（24 日）發表新一代的「Windows 11」，介面在近日曝光，新版 Windows 的介面非常簡潔。

隔熱產品開發商 Lydall 喜迎 Unifrax 併購，狂漲 85.40%

隔熱產品開發商 Lydall(LDL-US) 在私募股權公司 Clearlake Capital 投資的纖維公司 Unifrax 通過對其收購案後，周一股價大漲 85.40% 至每股 61.72 美元。

根據收購條件，Lydall 股東將獲得每股 62.10 美元的現金，比該公司上周五股價溢價約 50%。Unifrax 總裁兼執行長 John Dandolph 表示，兩家公司的結合將創造出特殊材料領域中新的平台，在過濾、電動車用電池系統與節能應用方面擁有最新技術。

兩家公司董事會皆已批准收購交易，預計將在 2021 下半年完成，尚須取得監管機關同意。

農業設備商 Raven Industries 聯姻同業 CNH，勁揚 49.27%

Raven Industries(RAVN-US) 獲農業設備公司凱斯紐荷蘭（CNH Industrial）同意斥資 21 億美元收購後，激勵股價大漲 49.27% 至每股 57.65 美元。

此次收購建立在兩家公司的合作基礎上，透過增加自主與精確農業技術方面的創新能力，進一步提升 CNH 在農業設備的市場地位。

該筆併購案預計在今年第四季完成，但仍須獲得 Raven Industries 股東與監管部門批准。一旦併購案順利通過，預估在 2025 年約帶來年銷售總額 4 億美元的綜效，並使 EBITDA 逐步增加 1.5 億美元。

CNH 提出的 21 億美元的收購價格，換算每股收購價為 58 美元，較 Raven 四周成交量加權平均股價溢價 33.6%。