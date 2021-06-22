〈紐約匯市〉市場消化Fed立場 美元漲勢暫停 從兩個月高點回落

美元對主要貨幣周一 (21 日) 從兩個月高點回落，投資人正在評估，聯準會 (Fed) 上周轉趨鷹派，是否代表 2000 年 3 月展開的美元熊市告一段落。

上周三的利率預測點狀圖顯示，Fed 官員預測 2023 年將升息兩次，促使投資人重新評估目前的押注，這些是根據 Fed 將在升息前容忍通膨超標一段時間所做的押注。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，紐約尾盤下跌 0.44% 至 91.849，但仍高於上周三發布政策聲明前的水準。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 說：「市場爭相脫手可能過於偏向做空美元的未平商部位。現在市場正試圖超微喘息，再決定是否把這種趨勢視為美元走強。」

Fed 主席鮑爾周二將赴國會聽證會，投資人聚焦他會發布對前景鷹派的看法，還是試圖淡化市場將比預期更早收緊政策。根據預先發布的證詞，鮑爾將表示最近幾個月通膨大幅上升，但會隨著時間過去回落到 Fed 的目標水準

兩位聯準銀行總裁周一表示，Fed 更快結束購債計畫，將使 Fed 有更大空間決定何時升息。

歐元兌美元升值 0.41% 至 1.1917 美元，英鎊對美元勁揚 1.03% 至 1.3933 美元，美元兌日圓升值 0.03% 至 110.29 日圓。

部分分析師指出，隨著全球經濟復甦，美元仍面臨走軟壓力，加上最近投資人平倉部位，放大了市場走勢。

富國銀行分析師說：「支持我們對美元疲軟的核心論點，並沒有巨大變化。全球經濟仍在加速、範圍擴大，此外，儘管 Fed 釋出鷹派訊號，但主席鮑爾持續淡化近期縮減量化寬鬆 (QE) 的風險。無論如何，看起來 Fed 縮減 QE 的腳步將落後給許'多 G10 央行。」

周五的 PCE 數據將是市場焦點，如果這項 Fed 偏好的通膨指標高於市場預期、或變得更棘手，可能代表 Fed 退場時間表會更積極。」

中國打擊挖礦的舉措擴大到四川省，比特幣持續低迷，周一紐約尾盤報 32390 美元，24 小時內下跌 8.89%。

截至周二 (22 日) 台灣時間約 6:00 價格：