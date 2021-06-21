Fed鷹派抬頭 下半年台股吹什麼風？

萬寶投顧分析師王榮旭指出，疫苗改變了 Fed 的貨幣政策，目前美國已經接種一劑的人口比率約 52%，二劑比率則達到 44%。疫苗接種進展已經降低了美國新冠病毒的傳染，因此美國經濟復甦腳步加快，經濟成長率從 6.5% 上升到 7%，核心通膨年增率從 2.2% 上修至 3%。經濟成長推動了通膨，影響於股市有限，如果是經濟停滯、物價持續攀升才是警訊。

隨著經濟與通膨上行，市場早有心理準備 Fed 態度最後將由鴿轉鷹，只要企業獲利提升，股市仍然會進一步的上揚。但貨幣政策提前緊縮，將帶動美元由弱轉強，下半年投資風向球也會隨之改變。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，美元走強，上半年大漲的原物料價格恐怕轉為下跌。今 (21) 日國際銅價創下兩個月以來新低，以銀行及傳產為主要成份股的道瓊指數就領先向下摜破季線，往半年線回測；國內台股傳產也只剩算航運一枝獨秀，原物料股也大多跟著回檔。

另一方面，美元走強台幣相對走弱，有利電子等出口產業，原物料價格回跌更讓成本降低，下半年電子可望重回主流。但美元強勢之下，中小型電子強於大型權值電子股，例如，以銅鋁為原料的散熱模組，今年以來飽受原物料上漲之苦，新開案產品全面漲價因應，5 月中銅價開始回檔使成本降低，產品漲價效應因此擴大。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，營收連續三個月創下新高的奇鋐 (3017-TW)，6 月營收的機會再戰新高，股價也逆勢領先大盤突破前高；端子大廠健和興(3003-TW) 上游材料也是銅，產品大量應用在基礎建設與電動車，受惠中國新基建對於 5G 基地台大量投資、美國拜登提出 1740 億美元補貼電動車購買，以及興建 50 萬座充電站。

健和興 5G 基地零組件出貨給華為，另外開發充電系統，包括充電樁、充電槍以及充電線束已打入特斯拉供應鏈，今年營運大好，第一季產品漲價帶動 EPS 1.2 元，創下單季最強紀錄，3~5 月營收續創新高，估計 6 月營收可望再寫新猶。健和興產品原材料主要也是銅，銅價下跌可望帶動獲利擴大。

PCB 是用銅量相當多的電子產業，最近從 CCL、ABF 到 HDI 相關個股皆陸續轉強，欣興 (3037-TW) 產線主要以 ABF 及 BT 載板為大宗，占接近五成的比重；其次是 HDI 比重也達到三成以上。產品主要應用在 IC 基板、通訊與電腦，下半年受惠 Intel 新的伺服器平台 Whitley，滲透率提高用到更多層數及面積的載板，估計下半年單月營收將再創新高；此外，金像電 (2368-TW) 也受惠英特爾 Whitley 伺服器板出貨量逐漸增加，單月營收也有挑戰性高的機會。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，現在時間已經到了 6 月下旬，資金開始尋找營收好的股票，股價必然領先表態，值得留意。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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