關注焦點：

周二：日本央行會議紀錄 (07：50)

美國 5 月成屋銷售 (22：00)

周三：美國 6 月 PMI (21：45)，5 月新屋銷售 (22：00)

周四：美國第一季 GDP 初值，5 月耐用品訂單 (20：30)

周五：美國 5 月 PCE (20：30)，密芝根大學 6 月消費信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

07：01 英國 6 月 Rightmove 平均房屋要價指數月率 ‧ 前值 + 1.8%

07：01 英國 6 月 Rightmove 平均房屋要價指數年率 ‧ 前值 + 2.1%

09：30 澳洲 5 月季調後零售銷售月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 1.1%

20：30 美國 5 月芝加哥聯儲全國活動指數 ‧ 預測 0.88‧ 前值 0.24

XAU 倫敦黃金 - 美元大舉反撲，壓制金價走勢

美聯儲上周意外作出鷹派表態，暗示考慮提前加息；美聯儲官員們提出預測將加速加息的時間表，開始討論如何結束危機時期的購債，並表示持續了 15 個月的公共衛生緊急事件不再是對美國商業的核心限制因素。11 位美聯儲官員中大多數預計 2023 年至少有兩次 25 個基點的加息，即使官員們在聲明中承諾暫時維持支持性政策，以促進就業持續復甦。美聯儲會後聲明公佈後，美元兌各主要貨幣普遍大幅走高，美元指數更升至 92 水準上方的兩個月高位。迎來本周，市場將迎來英國央行的利率決定；而美國將發佈一系列經濟數據，包括第一季國內生產總值 (GDP)、個人消費支出(PCE) 物價指數和消費者信心指數。

倫敦黃金走勢，截至上周五，金價已連續挫跌六個交易日，觸及 1760 美元下方的一個半月低位。以 2020 年 3 月低位 1451 起始的累計升幅計算，50% 的調整幅度在 1761 美元，正正接近於上周低位，若可守穩此區，才見金價有喘穩機會。而向上則先會留意 1775 及 100 天平均線 1795 美元，上周五金價的一段反撲正是受限於此區，之後又再復探低，故金價能上破此區將更為鞏固其有回升傾向。預計較大阻力看至 1800 美元關口，下一級看至 1825 以至 250 天平均線 1853 美元。至於支持位料為 4 月底低位 1755 以至 1722 美元，較大支撐指向 1700 美元關口。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 8 日–1,037.33 噸

6 月 9 日–1,043.16 噸

6 月 10 日–1,044.61 噸

6 月 11 日–1,044.61 噸

6 月 14 日–1,044.61 噸

6 月 15 日–1,044.61 噸

6 月 16 日–1,045.78 噸

6 月 17 日–1,041.99 噸

6 月 18 日–1,053.06 噸

6 月 18 日上午定盤價：1792.35

6 月 18 日下午定盤價：1773.10

倫敦黃金 6 月 21 日 – 6 月 25 日預測波幅：

阻力位： 1770 – 1792 – 1822 – 1865

支持位： 1748 – 1715 – 1704 – 1675

倫敦黃金 6 月 21 日

預測早段波幅：1758 – 1771

阻力位：1782 – 1794 – 1808

支持位：1745 – 1734 – 1716

XAG 倫敦白銀 - 銀價暫見險守 200ma

倫敦白銀方面，銀價近月處於窄幅橫行，在上周四跌破原先的重要支持 27 美元關口，觸發下挫走勢；預計下延跌幅看至 200 天平均線 25.64 美元，暫見銀價上周四、五險守於此區之上，由於 RSI 隨機指數均已告處超賣區域，似乎本周仍有機會守住此區。至於較大支持看至 24.66 美元，進一步支持參考 3 月低位 23.75 美元。而上望阻力看至 100 天平均線 26.60 及 27.25，較大阻力料為 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 7 日–17,961.01 噸

6 月 8 日–17,953.80 噸

6 月 9 日–17,953.80 噸

6 月 10 日–17,911.97 噸

6 月 11 日–17,900.44 噸

6 月 14 日–17,946.59 噸

6 月 15 日–17,946.59 噸

6 月 16 日–17,946.59 噸

6 月 17 日–17,842.76 噸

6 月 18 日–17,724.51 噸

倫敦白銀 6 月 21 日 – 6 月 25 日預測波幅：

阻力位： 25.90 – 26.35 – 26.95 – 27.75

支持位： 25.50 – 25.05 – 24.65 – 24.05

倫敦白銀 6 月 21 日

預測早段波幅：25.40 – 25.95

阻力位：26.20 – 26.70 – 27.50

支持位：25.20 – 24.80 – 24.40

EUR 歐元 - 美聯儲轉鷹續見支撐美元，歐元延續受挫

由於鴿派的歐洲央行在貨幣政策周期上似乎遠遠落後於美聯儲，這拖累歐元兌美元上周連日走低，觸及 1.1845。技術圖表所見，歐元兌美元於在本月初受限於 1.2250 附近水準後，終見出現沽壓，而至上周更見跌勢加劇，先後跌破 100 天、200 天，以至 250 天平均線；而圖表可見 10 天平均線剛跌破 25 天平均線，上升趨向線亦已告明確失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力，FB。當前較大支撐指向 1.1840 及 3 月底險守著的 1.17 關口，下一級看至 1.15 關口。至於向上阻力回看 250 天平均線 1.1940 及 1.20 關口，進一步料為 1.2150 水平。

預估波幅：

阻力 1.1940 - 1.2000 – 1.2150 – 1.2250*

支持 1.1840 – 1.1700 – 1.1500

JPY 日圓 - 美元 / 日圓受制 110 關口，短線呈回吐壓力

美元兌一籃子貨幣周五延續升勢。美國聯邦儲備理事會 (FED) 意外暗示將升息並提前結束緊急購債計劃，點燃了美元的漲勢。於投資者預計美國縮減非常規貨幣刺激計劃的時間將早於預期，歐元和日圓在過去幾個交易日遭遇拋售壓力。

美元兌日圓走勢，匯價多日來尚未能明確突破近月受制的 110 關口，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正處超買區域，並已有回落跡象，而 MACD 指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00* –111.00 - 112.21

支持 107.46* –106.75 – 105.75 – 104.10

GBP 英鎊 - 英鎊跌破 25MA，續見下試壓力

英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，10 天平均線剛跌破了 25 天平均線，同時匯價亦已失守 25 天線，自五月初至今，匯價亦一直守住此指標不破，若繼續持於此區下方，可望英鎊將迎來新一浪下跌。以自四月起始的的累計升幅計算， 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平：較大支持指向 200 天平均線 1.36 水平。上方阻力預估在 1.40 及 1.42 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000 – 1.4200

支持 1.3960 - 1.3890 – 1.3600

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐；至於向上則受制於 0.91；不過，圖表見 MACD 指標正上破訊線，而匯價暫見在上周已升破頂部，預料短線美元兌瑞郎很大機會開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265。較大阻力預估在 0.9320 以及 0.9500 水準。至於下方較大支持料為 0.9160 及 0.90，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320 – 0.9500

支持 0.9160 – 0.9000 - 0.8920* - 0.8870

AUD 澳元 - 美聯儲釋出偏鷹基調，美元大幅反撲

技術圖表可見，澳元兌美元已跌破近期爭持底部 0.7650 水平，這有望即將延新一輪的下挫走勢，當前支持先留意 200 天平均線 0.7550 及 250 天平均線 0.7470 水準。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的調整幅度將看至 0.75 及 0.7370 水平。至於上方阻力料為 0.7650 及 0.78 水準。

預估波幅：

阻力 0.7650 – 0.7800

支持 0.7550 – 0.7470 – 0.7370

NZD 紐元 - 紐元下破頸線，續呈調整風險

紐元兌美元，由五月份至今，紐元在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，以及 5 月 26 日高見 0.7316，但始終亦是未能作出明確突破，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300* - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7000 - 0.6916 – 0.6850

CAD 加元 - 美元守住 1.20 關口，沽壓稍緩

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，至今已初步出現上破，圖表亦可見 10 天平均線上破 25 天平均線出現黃金交叉，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2% 的反彈水準為 1.2250，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2440 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價維持高位盤旋，OPEC 預計美國頁岩油產量增長緩慢

原油期貨周五上漲，扭轉稍早跌勢，並錄得連續第四周周線上漲，此前石油輸出國組織 (OPEC) 消息人士稱，儘管油價上漲，但該組織預計今年美國石油產量增長有限。OPEC 消息人士稱，該組織官員從行業專家那里得知，儘管油價上漲，但美國 2021 年的石油產量增長可能仍然有限，這使 OPEC 在 2022 年頁岩油產量可能強勁增長之前的短期內擁有更大的管理市場的能力。美國原油上漲 0.60 美元，至每桶 71.64 美元，漲幅 0.8%。

技術圖表所見，油價近月以來持續上行，最近在上周已升見至 73 水準，以 68 美元的頸線作計算，6.5 美元的延伸距離，技術目標將可看至 74.50 美元。而較大目標料為 75 以至 2018 年 10 月高位 76.90 美元。支持位則預估在 10 天平均線 71.10 及 25 天平均線 68.30 美元，關鍵指向 65 美元關口。

預估波幅：

阻力 73.00 - 74.50 – 75.00 – 76.90

支持 71.10 – 68.30 – 65.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)