中國打壓+美元走強 從銅到玉米等原物料遭血洗

中國近期積極打擊原物料價格之下，加上美元走強，週四 (17 日) 銅、玉米、木材等大宗商品價格慘遭血洗，延續了本週「萬物齊跌」的大致情況。

中國、美國等國家 / 地區因新冠確診減少、開始解封，隨著工業需求提高，大宗商品在上半年表現強勁，而中國正計畫遏止通膨、並防堵囤積金屬和投機活動。

中國正在計劃遏止通膨、並防堵囤積金屬和投機活動，中國國家物資儲備局週三宣布，按國務院指示做好大宗商品保供穩價工作，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備，投放面向有色金屬加工制造企業，實行公開競價。

多家媒體引述消息人士報導，中國國家物資儲備局計畫在 7 月將釋出 80 萬至 90 萬噸原鋁，以緩解金屬漲勢，未來幾個月逐步釋放部分銅、鋁和鋅庫存，預計將持續到 2021 年底，這是 10 多年來中國首次釋放國家儲備。

同時，聯準會 (Fed) 週三將升息預期提前，促使美元走強，以美元計價的眾多大宗商品價格在週四大幅下滑。

週四追蹤 23 種原物料價格的彭博大宗商品現貨指數 (Bloomberg Commodity Spot Index) 下跌 3.55%，暫報 457.65 美元。

大宗商品現貨下跌逾 3.5% (圖片：investing)

週四鈀金和鉑金期貨價格分別暴跌近 11% 和 6%，玉米期貨下跌超過 6%，銅期貨下跌超過 4%。油價也下跌 1% 以上。木材期貨重挫近 7%。

大宗商品慘遭血洗之下，連帶波及到了週四股市，能源和礦業股首當其衝。美國鋁業 (AA-US) 週四大跌 5.03% 和美國鋼鐵 (X-US) 暴跌 7.67%。

TD Securities 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「隨著中國國務院通過調查國有企業的海外期貨部位和審計期貨以應對利潤率下滑，加大對大宗商品投機、囤積者的打擊力道，金屬價格正在下跌。」

瑞銀集團分析師 Art Cashin 提到，中國政府收緊貨幣和財政政策可能給大宗商品帶來賣壓。