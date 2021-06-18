〈紐約匯市〉Fed意外轉鷹 美元升至2個月高點 

美元對主要貨幣周四 (17 日) 躍升至兩個月高點，主因美國聯準會 (Fed) 暗示將提前升息並結束購債，態度轉鷹派，令市場出乎意料。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，紐約尾盤上漲 0.53% 至 91.891，是 4 月中旬以來最高。 DXY 周三大漲近 1%，是 2020 年 3 月以來最大單日漲幅。

利率預測點狀圖顯示，隨著通膨預期上揚，Fed 將加快緊縮時間表，開始討論縮減緊急購債計畫的時機，且與會官員超過半數預測 2023 年至少會升息兩次 (每次 1 碼或 25 個基點)。

不過美國勞工部周四的報告顯示，截至 6 月 12 日為止的一周內，美國申請失業救濟金人數上升到 41.2 萬人，高於市場預期且為 5 月 15 日以來最高。持續請領人數為 351.8 萬人，也比市場預期高。

Fed 的新預測促使高盛、德意志銀行等機構放棄做空美元的看法。不過宏利資產管理公司投資組合經理 Chuck Tomes 預測，美元在較長期內將呈現區間震盪並走軟。

主要貨幣中只有紐元兌美元明顯升值，周四的報告顯示，紐西蘭第 1 季經濟成長 0.4%。優於市場預期。

澳幣兌美元重挫 0.72% 至 0.75545 美元，是 4 月 1 日以來最低，繼周三重挫 1% 後繼續走低。澳洲 5 月新增就業超乎分析師所料，失業率也降到疫情前的低點，但央行總裁 Philip Lowe 重申將保持超低利率兩年或更久。

美元兌挪威克朗攀升 0.77%。挪威央行一如預期按兵不動，但暗示 9 月可能升息，而且隨著經濟復甦，升息路徑將趨於陡峭。

英鎊兌美元貶破 1.4 美元，為五周新低。

比特幣幾乎持平，報 37769.48 美元。

截至周五 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：