〈能源盤後〉 Fed轉鷹派 美元走強 原油摔落2年高點

週四 (17 日) 交易，原油期貨價格自 2 年多高點回跌，係因 Fed 態度轉為鷹派後，美元走強。

Fed 草擬計畫在 2023 年底前升息 2 次，並討論削減 Fed 的資產收購計畫，ICE 美元指數週四上升 0.8% 至 91.83。

美元走強不利以美元計價的大宗商品，因為這會提高海外投資者的購買成本，削減海外買家的需求，儘管強勁的需求預期抵消了原油的壓力。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，美元上漲無疑是「石油和全體大宗商品的新逆風，會促使一些跨資產的資金減倉石油。」

「縱觀大宗商品，在更廣泛的牛市中，似乎確實有一些裂縫出現。銅價的重大行動引發了市場對全球經濟復甦健康狀況的擔憂。」

Richey 表示，這可能導致隊今天油價構成壓力的溢出效應，因為能源市場近期的漲勢主要基於需求希望，如果經濟反彈失去動力，這種希望就會落空。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.11 美元或近 1.5%，收每桶 71.04 美元。

週三 WTI 原油期貨價格小升 3 美分，為 2018 年 10 月以來最高點。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.31 美元或近 1.8%，收每桶 73.08 美元。

週三 Brent 原油期貨價格收在 2019 年 4 月以來最高點。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 表示，EIA 數據顯示美國原油庫存大幅下降，部分原因是出口增加，表明全球需求正在回升。他在另一份報告補充，對需求的樂觀情緒激勵原油價格在過去 4 週上漲約 11%。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 認為，美國產量也有可能決定近期走向。數據顯示，美國石油產量在 1120 萬桶 / 日，為去年 5 月以來最高水準，

「美國增產的速度將決定中期油價的走向：如果美國石油產量恢復得比預期更快，將削弱 OPEC + 的定價能力，並讓美國作為邊境生產國，再次成為價格決定因素。」

但這似乎不太可能發生，Weinberg 指出，「能源機構假設美國產量將緩慢增長，這可能會支撐油價。」

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收每加侖 2.13 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.07 美元。

「目前而言，石油和成品油的最小阻力路徑上升，這種情況將持續下去，直到我們開始需求成長觸頂的跡象，或者其他市場出現意外衝擊，對所有風險資產構成壓力。」Sevens Report Research 的 Richey 說。

其他能源商品交易

EIA 公布上週天然氣庫存報告後，天然氣期貨價格持平作收。

7 月交割的天然氣期貨價格上升不到 0.1%，收每百萬 Btu 3.25 美元。

上週 (6/11 止) 國國內天然氣庫存增加 160 億立方英呎，但 EIA 表示，該數據包括對本週總量的調整，將一些天然氣庫存歸類自工作氣體劃分成基礎氣體。工作氣體是市場上可用的氣體量。

EIA 表示，「本週隱含流量是工作氣體庫存增加 670 億立方英呎。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期，天然氣庫存將增加 780 億立方英呎。