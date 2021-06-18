〈美股熱門股〉Nvidia目標價提高漲近5% 超微EPYC打入Google雲端漲逾5%

分析師唱旺，Nvidia 上漲 4.76%

GPU 大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 受投資銀行 Jefferiess 看好發展潛力給予該股買進評等，周四（17 日）股價上漲 4.76% 至每股 746.29 美元，改寫 52 周新高。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 認為 Nvidia 是運算領域第四次重大變革中的主要受惠公司，並指出公司對 CUDA 長達 10 年的投資帶來多年的競爭優勢，將目標價從 740 美元上調至 854 美元，為華爾街最高目標價。

Google 借力超微 EPYC 強化雲端運算，超微上漲 5.55%

超微（AMD）(AMD-US) 與 Google Cloud 周四共同宣布，Google 將使用 AMD 的第三代 EPYC 處理器「Milan」以提供強大的雲端運算服務，讓 AMD 有望進一步從英特爾手中奪取更多市占，激勵周四股價大漲 5.55% 至每股 84.56 美元

AMD 的第三代 EPYC 處理器成為 Google Cloud 的技術的一大推力，包括優化運算、一般運算、高效運算與機密運算（confidential computing）在內。

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 表示，各行各業的客戶對數據處理需求越來大，也在尋找加快運算速度與低成本的方法，而與 AMD 等主要戰略夥伴合作能擴大自家的產品，為客戶提供物美價廉的高效能雲端運算服務。

嘉年華郵輪旗下公主郵輪秋季復航 盤後漲 1.16%

美國郵輪集團嘉年華（Carnival）(CCL-US) 先前遭駭客入侵經調查後有部分公司與顧客資料外流，周四收盤下跌 2.94%，但在其子公司公主郵輪（Princess Cruises）宣布將在今年秋季復航後，盤後股價翻紅上漲 1.16% 至每股 28.75 美元。

摩根大通對郵輪公司股持樂觀態度，指出預期預訂情況良好、整體郵輪業股價走勢正面。摩根大通分析師 Brandt Montour 提高了所有郵輪公司的年度營運預測，給予皇家加勒比郵輪 (RCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 增持評級，目標價分別為 123 與 38 美元，而嘉年華則是中性評級，目標價為 36 美元。