Oculus廣告上線後 臉書祖克柏大談VR健身

臉書 (FB-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在虛擬實境 (VR) 中看到了類似 Peloton 的健身訂閱之潛力。

祖克柏週四在法國科技會議 VivaTech 上與陽獅集團主席 Maurice Levy 談到虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 上的努力，他認為遊戲是目前 VR 的主要應用領域，但社交體驗或健身等領域的潛力越來越大。

「把那當作你有訂閱的 Peloton，但用的設備是 VR，戴上頭罩式設備，你就會有親臨實境的驚喜感，可以和教練一起上拳擊課或舞蹈課。這可以很快從遊戲方面拓展到一系列其他應用，我們認為這最終將成為手機和 PC 之後的下一代最主要的運算平台。」

祖克柏認為，手機或電腦不會消失，但 VR 的地位總有一日能與其並駕齊驅。

在 VR 世界中，開會方式可能也有所不同，例如大家可能利用虛擬辦公室召開員工會議。

「與視訊會議相比，我真的認為即使是現下的 VR 狀態，召開 VR 會議的體驗感覺更好的原因也很多。」他補充，新軟體近期內就可以做到讓會議「相當順利」地在 VR 中進行。

臉書本週宣布開始在其虛擬實境頭戴式設備 Oculus 上投放廣告。該設備在疫情期間大放異彩，成為暢銷居家用品之一。