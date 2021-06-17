研調：2021年記憶體市場預測成長32%

《韓聯社》週四 (17 日) 引用 IC Insights 所發布的 McClean 最新調查報告指出，2021 年的記憶體晶片市場預估成長 32%。其中，DRAM 市場的銷額預估年增 41%，NAND 快閃記憶體的銷額預估年增 22%。

IC Insights 表示，由於供應狀況依然緊繃，估計 DRAM 每一位元組的平均單價、在今 (2021) 年下半年仍然看漲。此外，NAND 每一位元組的平均單價、在 2020 年第一季到 2021 年第一季之間下滑了 26%，不過價格也在 2021 年第二季趨穩，也預估在今年剩餘的兩個季度、行情應該會出現上揚。

對於南韓三星電子 (005930-KR) 及 SK 海力士 (000660-KR) 來說，DRAM 和 NAND 快閃記憶體是兩大出口項目。

依照集邦科技 (TrendForce) 數據，三星在 2021 年第一季的時候，DRAM 及 NAND 快閃記憶體的全球市占、分別達到 42% 和 33.5%，皆位居全球第一。

另外在 SK 海力士方面，該公司的 DRAM 產品以 29% 的市占率在全球排名第二，NAND 快閃記憶體也以 12.3% 的市占率排名第四。

而除了記憶體之外，IC Insights 也預估 2021 年的類比 IC 市場將成長 25%、邏輯 IC 將成長 24%。並且預估整體 IC 市場將在 2021 年成長 24%、從先前預估的 19% 年成長率作出上修。出貨單位也預估年增 21%，平均售價也估計上揚 2%。

IC Insights 提到，IC 市場 24% 的年成長率、是過去 16 年來第三大的增長幅度，只遜於 2010 年的 33%、以及 2017 年的 25%。