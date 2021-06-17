馬自達加速脫碳腳步 2025年前要推三款電動車

日本馬自達 (Mazda)(7261-JP) 於週四 (17 日) 時，宣布了該公司未來在朝向 2030 年、於新技術及新商品方面的研發方針。馬自達計畫在 2025 年之前要推出三款電動車 (EV)，還有五款油電車 (HV) 及五款插電式油電車 (PHV)。將依序導入日本、歐洲、美國、中國、東協 (ASEAN) 這幾個主要市場。

馬自達社長丸本明曾於 5 月表示，該公司 2030 年的電動車比例、將從原先的 5% 拉高至 25%，也要在全球推動汽車 100% 的電動化。順應脫碳潮流、加速推動電動車。

馬自達的執行董事廣瀨一郎在 6 月 17 日的線上說明會表示，他們在電動車的研發上、將活用馬自達與豐田 (7203-JP)、Denso(6902-JP) 合資成立的電動車研發公司的技術基礎，來發展出馬自達的獨自路線。

而在今後也將導入電動車的專用平台 (Platform)，將陸續使用在 2025 年左右到 2030 年之間所推出的電動車上頭。

而為了實現碳中和的目標，除了在涵蓋產品生產過程的整體生命週期當中、會將脫碳對策納入考量，馬自達常務董事小島岳二還指出「(汽車) 電動化及電力的綠能化是表裡一體」。關於電動車應該在哪裡生產，「正與電力公司合作，並同時進行討論當中。」

馬自達去 (2020) 年在歐洲市場推出該公司的首款量產型電動車「MX-30」，在今年也於日本市場上市。在歐洲及日本市場銷售的 MX-30，是在日本廣島的宇品第一工廠生產，於中國市場銷售的 MX-30 則是在中國生產。

馬自達的油電車有一部分車款會採用豐田提供的油電技術，另有一部分的油電車款也打算活用自家生產的轉子引擎。而在 PHV 方面，也包含活用轉子引擎來進行發電的 MX-30。

在駕駛輔助方面，2022 年也將導入馬自達的自家技術。例如當車輛行駛於汽車專用道路時，若駕駛人突然出現身體狀況而無法正常駕駛時，車輛將自動接手、並駛往路肩停靠；或者在一般道路發生類似情形時，車輛也會停止在同一車道上。而在 2025 年之後，即使是在一般道路上、車輛也將進化到會自動停靠於路肩來確保安全。