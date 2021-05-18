三星推出三款DDR5 DRAM模組用PMIC 可減少MLCC用量

南韓三星電子 (005930-KR) 的新款 DRAM 用電源管理晶片在週二 (18 日) 亮相，該公司宣稱新產品可在強化 DRAM 性能表現的同時，還能將整體的電力消耗降至最低。

三星電子這家全球最大的記憶體晶片製造商表示，新推出的 S2FPD01、S2FPD02、S2FPC01 共三款電源管理晶片 (PMIC)，可使用於 DDR5 的 DRAM 模組。

電源管理晶片是一種特定用途的集成電路，能將電力穩定且有效率的分配給主系統的各個電子元件。

與上個世代的 DDR4 DRAM 不同，DDR5 DRAM 的模組上頭全面搭載電源管理晶片，因此能供應穩定且快速的電力。

三星電子表示，他們的電源管理晶片應用了非同步的雙相降壓控制電路技術，可偵測電壓的即時變化。而這樣的解決方案也有助於減少 MLCC 的使用量，可讓 DRAM 模組業者在設計上有更多的選項。

根據三星電子的說法，S2FPD01 與 S2FPD02 是針對企業所設計的電源管理晶片，適合用於資料中心，採用 130 奈米製程。另一款 S2FPC01 則是為了用戶端所設計，適合用於個人電腦，採用 90 奈米製程。

三星電子是在 2010 年的時候首度跨入電源管理晶片領域，應用範圍包括了智慧型手機、電腦、電玩主機，以及無線耳機等。