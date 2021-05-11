三星研發出CXL介面DRAM 電腦記憶體容量可達TB單位

南韓三星電子 (005930-KR) 研發出採新一代 CXL 介面的 DRAM 技術，可用來提升資料中心的運算效能。

根據南韓《中央日報》週二 (11 日) 報導，三星電子已研發出採用新一代 CXL(Compute Express Link) 介面的 DRAM 技術，開創業界先例。

CXL 介面可讓高性能電腦使用的加速器、記憶體以及儲存裝置的效能提升。若有效利用 CXL 介面，更可讓電腦系統的記憶體容量突破物理限制，DRAM 容量能獲得大幅擴張。

這回三星以 CXL 基礎所研發出的 DRAM 技術，已經在英特爾 (INTC-US) 的平台上完成驗證。三星公司強調，與 AI 人工智慧、挖礦、大數據相關的資料中心性能可得到劃時代的改善；三星透過大容量與高頻寬的 DRAM 技術，得以確保在新一代半導體技術站在領導地位。未來也將擴大與全球主要資料中心及雲端企業的合作關係。

近來，AI 人工智慧與大數據的應用領域增加，相關數據的運算也出現爆炸性成長，採以往設計的電腦界面也讓 DRAM 容量受到限制。而 CXL 界面能克服 DRAM 容量瓶頸的問題，DRAM 容量的擴充可達到全新境界。

三星基於 CXL 介面所研發出的 DRAM 技術，可與以往電腦系統的主記憶體共存，電腦系統的記憶體容量將可達到 TB 單位。也由於全新開發的記憶體控制器可支援 Memory Mapping、Interface Converting 及 Error Management 等技術，可讓 CXL 介面的 DRAM 與現有的電腦界面同時使用。

三星希望透過與全球企業的合作，來讓 CXL 介面的生態圈加速滲透。