日本量產「氧化鎵」4吋晶圓 全球首創

根據《日本經濟新聞》週三 (16 日) 報導，日本新創公司 Novel Crystal Technology, Inc. 在同 (16) 日宣布，該公司領先全球、成功完成了新一代半導體材料「氧化鎵」(Ga2O3) 的 4 吋 (100mm) 晶圓量產。

氧化鎵的發展潛力廣受電子業界看好、被視為是新一代的半導體材料。而氧化鎵作為新一代的半導體材料、業界也期待能在電動車領域獲得廣泛應用。

氧化鎵作為新一代電力控制用功率半導體 (Power Semiconductors)，除了比起以往的電子元件更有效率，在晶圓價格方面也比 SiC 等要更為低廉。

依照 Novel Crystal 目前的規劃，他們估計氧化鎵的晶圓在 2021 年內就能開始供應。由於客戶們可利用現有的 4 吋晶圓設備來進行新一代產品的生產，過去投資的老舊設備也可以進行有效利用。

日本從事電子零組件製造、有向 Novel Crystal 進行投資的田村製作所 (Tamura Corporation)(6768-JP) 的股價也在 16 日出現漲停。當天股價收在每股 701 日圓、較上個交易日上漲 16.64% 或 100 日圓。

Novel Crystal 原本是田村製作所的一部分，在 2015 年經過分拆之後、成為一家新創公司。

目前除了田村製作所有投資 Novel Crystal 之外，亞洲最大的平板玻璃製造廠商日本 AGC(5201-JP) 等也都有出資。