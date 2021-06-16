大空頭巴斯：美國的實際通膨率可能在12%

2008 年金融危機爆發前靠做空次級房貸而大賺一筆的避險基金大亨巴斯 (Kyle Bass) 在週二 (15 日) 表示，美國實際通膨率可能是 12%，遠超出市場所預期。

美國勞工統計局週二公布，5 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 按月上升 0.8%，高於市場預期和前值，按年上升 6.6%，創下 2010 年有紀錄以來最大增幅。

巴斯在接受採訪時表示，高於預期的 PPI 讀數是連鎖加權 (chain-weighted) 數字，並不能反映出物價上漲的全部情況。他表示：「這些數字在設計上就被為人為地降低，我認為非連鎖加權的通膨率漲幅應該約為 12%。」

巴斯指出，美聯準會 (Fed) 的貨幣寬鬆貨幣政策，在過去 14 個月內為系統額外挹注了約 34% 的資金，此舉有效地削弱了消費者的購買力。「這意味著人們在銀行裡存的錢正在減少，購買力每年逐步下降 5% 到 12%。」

為應對通膨，巴斯建議投資者不要持有現金。他指出，股票能夠跟上大約 85% 的通膨率，因此投資者將資金放在股市比較不會損失太多。不過，投資者也須要設法取得 15% 的回報率，才能有效對抗通膨的衝擊。

晨星 (Morningstar) 投資組合策略師 Amy Arnott 指出，黃金報酬的表現不一，顯示出擔心通膨的投資者要通過投資黃金來應對，無疑是在賭博，擔心消費者價格上漲的投資者，也應該考慮投向其他資產類別。

Valmark Financial Group 的投資長 Michael McClary 建議，若投資者想要應對通膨，可以考慮增加對四種資產類別的配置，包含股票、抗通膨債券 (TIPS)、房地產投資信託 (REITs) 以及大宗商品。