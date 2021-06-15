德國商業銀行：通膨憂慮持續 年底金價有望升至2000美元

據德國商業銀行 (Commerzbank) 最新的報告顯示，預計到 2021 年底，市場對通膨的擔憂將推動金價升至每盎司 2000 美元。

近期以來，投資者對於通膨上升的憂慮持續，為躲避風險，黃金成為投資者青睞的資產之一。德國商業銀行預估，在通膨憂慮下，將推升金價到年底時達到每盎司 2000 美元。此外，該行也預計，到 2021 年底，銀價將上漲至每盎司 30 美元，而鈀金價格將達到每盎司 2800 美元。

報告中指出，受惠於央行黃金儲備的增持，市場黃金消費需求的增加，以及通膨上升的預期，促使黃金投資的需求復甦，金價要重新漲至每盎司 2000 美元以上，只是時間上的問題。

Invesco 投資策略主管 Kristina Hooper 表示，在財政刺激政策以及超寬鬆貨幣政策得提振下，經濟復甦強勁，因此目前通膨大幅上升並不奇怪，預估未來 6 到 12 個月內通膨仍將維持高檔，金價仍有上漲的空間。

「我們目前仍然深陷在通膨上升的擔憂之中，這種情況在明天也不會改變，這種情況是促使金價走高的催化劑，金價有望升得更高。」Hooper 說道。

財經諮詢機構 Murenbeeld&Co 研究主管 Chantelle Schieven 則是認為，儘管黃金趨勢長期看多，但短期內仍面臨挑戰，預期金價將在今年內緩慢上升，到明年才有望突破每盎司 1900 美元。

Valmark Financial Group 的投資長 Michael McClary 建議，若投資者想要應對通膨，可以考慮增加對四種資產類別的配置，包含股票、抗通膨債券 (TIPS)、房地產投資信託 (REITs) 以及大宗商品。