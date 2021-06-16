美銀調查：逾7成基金經理人與Fed同調 認為通膨只是暫時的

美國銀行（Bank of America）6 月最新的基金經理人調查發現，有四分之三的基金經理人表示通膨只是暫時的，此外受訪經理人也認為，與通膨相關的大宗商品是現在最擁擠的交易。

調查指出，只有 23% 的受訪者認為通膨是持久性的，大部分 73% 的受訪者都認為通膨升溫只是暫時的，這顯示出華爾街與美國聯準會（Fed）看法一致，認為最近的物價上漲壓力將會隨時間推移減輕，最終回落至正常水準。

美國銀行的這項調查於 6 月 4 日至 10 日進行，涵蓋 224 位基金經理人，總共管理 6,670 億美元資產。調查問題從經濟、市場走向，到投資組合經理持有多少現金、以及認為那些交易「最擁擠」。

受訪的基金經理人認為，大宗商品是目前最擁擠的交易，取代了上個月調查顯示的比特幣。當通膨情緒高漲時，大宗商品通常會吸引大量資金，而最近數據顯示，大宗商品價格已達到 10 幾年來未見的高點。

最新的跡象在周二（15 日）便可看出，過去一年企業用戶使用的產品和服務價格上漲 6.6%，這是美國勞工部自 2010 年 8 月紀錄此數據以來最大漲幅。

儘管基金經理人對通膨的看法與 Fed 同調，但他們仍希望 Fed 能靜快採取緊縮政策的第一步。

受訪的基金經理人預計，Fed 可能在未來幾個月內開始討論縮減目前每月 1,200 億美元的購債規模。其中有 63% 的人認為，Fed 將在 8、9 月發出縮減購債的訊號，有 38% 的人認為，可能會在 8 月年度的傑克森洞 (傑克森霍爾， Jackson Hole) 央行年會上討論，另有 25% 的人認為是在 9 月的聯邦公開市場委員會(FOMC) 會議上提出。

無論預期如何，減少購債的舉措都可能引發市場負面反應。受訪基金經理人認為債券市場的「削減恐慌」（taper tantrum）是最大的尾部風險。削減恐慌即債券殖利率急遽上升，債券殖利率與價格成反比，亦即債券暴跌。

基金經理人普遍認為市場反彈行情將持續。事實上他們已經將手中持有的現金水位降至 3.9%，美國銀行認為這是個反向的「賣出」信號。與此同時，基金經理人已將債券配置降至三年低點。