美高收挾兩基本面優勢 績效報酬勝過全高收債

國人偏愛高收益債基金，包括美高收益債與全球高收益債都是市場熱門商品，但實際上，這兩類基金不僅投資標的不盡相同，波動度與報酬率也有差別，其中美高收益債挾美國經濟復甦、企業營收回神等優勢，表現優於全高收益債。

據統計，近 5 年來美高收的年化報酬率為 7.5%，但同期間全高收僅 6.4%，落後 1.1 個百分點；以波動度來看，美高收的年化波動率是 6.4%，對比全高收 8.7% 更穩健，顯示美國高收益債具有較高報酬、較低波動的高 CP 值特色。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，全球市場受到通膨與聯準會準備收緊 QE 等影響，導致股市波動再起，而具備較高息收的高收債市再度受到投資人青睞。

張世民說，美高收與全高收有投資布局上的差異，美國高收益債基金更專注在美國發行的高收益債公司，由於美國企業的營運能見度較高，也較不易受貨幣波動的影響，因此不論在績效與波動度方面都相對出色。

從總經數據來看，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，改寫 12 年來最大增幅，而美國時間本週四即將公布的 5 月 CPI，更是市場關注焦點；根據最新的 4 月美國利率會議紀錄暗示，本月的 FOMC 很可能開始討論減碼 QE，顯見通膨議題將持續影響下半年債市投資。

張世民表示，美高收益債存續期較短，對於利率敏感度低，回顧今年 1 月底至 3 月的殖利率大幅彈升期間，不跌反漲 0.5%，相比同期間全高收債則下挫 0.7%，兩者間相差 1.2 個百分點，反映美高收在利率變動期間抗震性。

另外，金融海嘯以來的大多頭期間，美國持續扮演全球復甦的領頭羊角色，隨著美國企業強勁的成長力道，讓美高收上漲動能較全高收更勝一籌。

張世民建議，在債券選擇上，不妨以 BB 級債券為主要持債，並透過多元分散各產業，包括消費、能源、通訊、金融、工業、公用事業等全面參與景氣回升，同時也能降低整體波動風險。