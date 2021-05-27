歐美解封經濟露曙光 三原則布局高收益債

歐美部分區域逐漸解封，加上大規模財政刺激政策，帶動經濟數據表現回神，高收益債也擺脫去年高違約率陰霾，投信建議，布局高收益債可從三大角度切入，包括：視利率調整存續期、利用利差收斂布局，且避免重押單一資產。

首先是根據利率風險，調整債券存續期間，聯博投信認為， 存續期間有助於平衡投資組合的風險，但當殖利率攀升時，長天期債券像是公債、投資等級債券的利率敏感度，相較於短天期債券例如部分高收益債券更高，因此價格波動也較大。

目前部份長天期公債經通膨調整後已進入負的實質利率，對於投資人而言，需要依據市況，適度調整存續期間與信用債券的配置，避免投資組合的收益力會受到通膨侵蝕。

第二、利用利差收斂良機，持續布局高收益債券，隨著經濟復甦，企業基本面改善，整體高收益債市的品質持續轉佳，違約率逐漸趨穩，加上高收益債的發行市場相當活絡，皆有助於高收益債的信用利差進一步收斂，進而帶動高收益債的資本利得。

聯博投信指出，先前消費相關、循環性產業等受到疫情衝擊，不少投資等級企業被調降評等至高收益債等級，成為墮落天使，在美國基本面持續改善後，可望帶動這些先前受到疫情嚴重衝擊的企業債基本面轉佳及價格回升，相對較具利差吸引力。

第三、券種避免過度集中單一產業，全球市場正進入復甦期，主要國家普遍維持低利環境，其中新興市場債具利差優勢，且受惠於大宗商品價格及油價持續攀升，以及強勢美元放緩，可望有表現空間。

根據歷史經驗顯示，當新興市場高收益債券較具評價面優勢時，全球高收債指數因涵蓋約三成新興市場，有機會掌握補漲機會，因此建議勿重押單一資產，透過全方位高收益債策略較能掌握各類資產輪動的機會。

展望下半年，謝爾頓表示經濟活動將持續復甦，但過程中波動難免，投資人仍須留意疫情的控制及疫苗施打進度、地緣政治、中美貿易關係、通膨持續攀升等風險。因應不同市況變化，長期投資與多元分散將是高收益債券投資致勝的關鍵。因此，把握三大投資心法，多元布局各類券種，在追求收益機會的同時兼顧分散風險，將可成為長期佈局的核心選擇之一。