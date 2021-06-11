〈紐約匯市〉美通膨衝高 但投資人更在意Fed將開會 美元走軟

美元周四 (10 日) 漲跌互見，終場走軟，投資人消化美國物價大漲和歐洲央行 (ECB) 保持寬鬆的消息，並把更多關切目光放在下周將登場的聯準會(Fed)6 月會議。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，在紐約尾盤微跌 0.08%，報 90.0670。

歐元兌美元變動不大，略貶 0.05% 至 1.2172 美元。

匯市波動性本周觸及一年低點後持續下降，而周四出爐的美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 仍無法替市場指明方向。

美國勞工部公布，5 月 CPI 比去年同期上漲 5%，是 2008 年 8 月以來最大增幅，核心 CPI 上揚 3.8%，更是將近 30 年來最大升幅，反映經濟解封和復甦正在推升需求。

此外，美國上周初領失業救濟金人數繼續下滑，降到將近 15 個月低點。

歐洲央行同日維持超寬鬆政策不變，但上修經濟成長和通膨預期。

投資人正在評估連兩個月物價漲勢，是否代表通膨持續升溫的時間會比原先預期更長久，並把目光轉移到 16 至 17 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。

Amundi U.S 固定收益和外匯策略部門主管 Paresh Upadhyaya 說：「美元採取觀望姿態，等待下一個重要的事件風險替美元提供支撐，也就是 FOMC 會議、和 Fed 或許將開始討論縮減購債計畫。」

Silicon Valley Bank 外匯交易員 Minh Trang 說，美元和歐元彼此拉鋸，因此看到無論是美元貶值和歐元的升值都受到限制，目前的大趨勢偏向美元弱勢，因為不只美國，很多經濟體都在復甦。

對全球經濟整體樂觀的情緒，鼓勵投資人押注英鎊等風險資產，英鎊兌美元和歐元盤中翻紅攀高。

一些分析師也認為，Fed 和 ECB 不會很快收緊貨幣政策。

加密貨幣小漲，比特幣紐約尾盤上漲 0.4% 至 36563 美元。

截至周五 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：