買黃金對抗通膨? 專家：無疑是在賭博 應考慮股票、TIPS

近期以來，投資者對於通膨上升的憂慮持續，為躲避風險，黃金成為投資者青睞的資產之一。但是，根據歷史數據顯示，在通膨上升的年代，黃金的表現其實參差不齊。

報導指出，避險資產的價格通常會隨著消費價格的上升而走高。然而，在美國近期幾次的高通膨時期，黃金價格也曾為投資者帶來了負報酬。

晨星 (Morningstar) 投資組合策略師 Amy Arnott 的分析顯示，在 1980 年到 1984 年期間，黃金投資者平均虧損了 10%，而當時的年通貨膨率約為 6.5%。同樣的，在 1988 年到 1991 年期間，黃金投資者平均虧損了 7.6%，而這一時期的通膨率約為 4.6%。不過，在 1973 年到 1979 年期間，黃金回報率高達 35%，當時的通膨率平均為 8.8%。

Arnott 指出，黃金報酬的表現不一，顯示出擔心通膨的投資者要通過投資黃金來應對，無疑是在賭博。她也表示，在過去的半個世紀中，黃金與通膨的相關性係數僅有 0.16。相關性為 0 意味著沒有關係，而相關性為 1 則意味著動向一致。

Arnott 表示，擔心消費者價格上漲的投資者，也應該考慮投向其他資產類別。

Valmark Financial Group 的投資長 Michael McClary 建議，若投資者想要應對通膨，可以考慮增加對四種資產類別的配置，包含股票、抗通膨債券 (TIPS)、房地產投資信託 (REITs) 以及大宗商品。

財經諮詢機構 Murenbeeld&Co 研究主管 Chantelle Schieven 曾表示，儘管黃金趨勢長期看多，但短期內仍面臨挑戰，預期金價將在今年內緩慢上升，到明年才有望突破每盎司 1900 美元。