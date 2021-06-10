關注焦點：

周四：歐洲議息決議 (19：45)

美國 5 月 CPI (20：30)

周五：密西根大學 6 月消費者信心指數 (22：00)

今日重要經濟數據：

19：45 歐洲央行利率決議

20：30 美國 5 月經季節調整的消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.8%

20：30 美國 5 月未經季節調整的消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 4.7%‧ 前值 + 4.2%

20：30 美國 5 月經季節調整的核心 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.9%

20：30 美國 5 月未經季節調整的核心 CPI 年率 ‧ 預測 + 3.4%‧ 前值 + 3.0%

20：30 美國初請失業金人數 (6 月 5 日當周)‧ 預測 37.0 萬 ‧ 前值 38.5 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (6 月 5 日當周)‧ 前值 42.8 萬

20：30 美國續請失業金人數 (5 月 29 日當周)‧ 預測 360.2 萬 ‧ 前值 377.1 萬

6 月 11 日 (星期五)

02：00 美國 5 月聯邦預算 ‧ 前值赤字 2,260 億

本週要聞：

周二 / 美國 4 月貿易逆差為 689.0 億美元，預估為逆差 690.0 億美元

XAU 倫敦黃金 - 美元下跌之際金價上漲，關注美國通脹數據和美聯儲線索

倫敦黃金方面，上周五金價一度觸及 5 月 19 日以來最低的 1855.6 美元，但由於隨後公佈的非農數據未如市場預期的強勁，令金價重新走穩，來到本周初更一度重登 1900 水準上方。技術走勢而言，MACD 指標剛跌破訊號線，而金價在上周跌破延伸自 5 月初的上升趨向線及 10 天平均線 1896 美元後，若本周金價仍居於此區下方，預料金價仍然存有回跌傾向；下方支撐看至 1880 以至 25 天平線 1867 美元，下一級回看之前險守著的 1850 水準。另外，以黃金比率計算，38.2% 及 50% 的回吐水準則在 1825 及 1797 美元。上方較大阻力預估在 1910 以至上周高位 1916.40 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 8 日–1,037.33 噸

6 月 9 日–1,043.16 噸

6 月 9 日上午定盤價：1890.45

6 月 9 日下午定盤價：1894.60

倫敦黃金 6 月 10 日

預測早段波幅：1881 – 1890

阻力位：1895 – 1903– 1916

支持位：1874 – 1864 – 1848

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部，料陷弱勢

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，圖表見 RSI 及隨機指數仍見下行跡象，倘若後市跌破上周低位 27 美元關口，可望銀價將陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28 及 28.25 美元，下一級參考 5 月中旬高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

6 月 7 日–17,961.01 噸

6 月 8 日–17,953.80 噸

6 月 9 日–17,953.80 噸

倫敦白銀 6 月 10 日

預測早段波幅：27.45 – 28.00

阻力位：28.25– 28.75 – 29.30

支持位：27.25 – 27.00 – 26.75

EUR 歐元 - 歐元尚見走勢承壓，關注本周議息決議

美元指數在過去三周時間已多試探試 89.50 水準，故留意若本周仍可繼續守住此區，或可望美指有重新走穩的傾向。當前焦點 25 天平均線 90.20 水平，這段期間指數直受壓於此指標下方，故突破此區料見較明顯的反撲。以自 3 月 31 日高位 93.44 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 91.05，50% 及 61.8% 分別為 91.50 及 91.95 水準。較大阻力看至 250 天平均線 92.20。至於向下較大支持參考 1 月低位 89.21 以至 2018 年 2 月的低位 88.25。

歐元兌美元方面，技術走勢而言，歐元兌美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高，至 5 月 25 日升見至 1.2266 水準，之後在小幅調後，至上周二又觸高至 1.2254，但似乎又再次於此區再次遭遇阻力，而引發其後出現顯著調整。而圖表可見 5 天平均線剛跌破 10 天平均線，上升趨向線亦剛在上周出現失守，料歐元兌美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向 250 天平均線，在 3 月底的時間亦曾險守此指標，目前位於 1.1905 水平。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

本週要聞：

歐元區 6 月 SENTIX 投資者信心指數升至 28.1，觸及 2018 年 2 月以來最高

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

JPY 日圓 - 美元低位盤整，醞釀反撲動力

美元兌日圓走勢，匯價尚未能明確突破近月受制的 110 關口，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落，MACD 指標亦正下破訊號線，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46，若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊下試 25MA，潛在回調傾向

英鎊兌美元和歐元本周整體走勢處於窄幅，市場人士等候周四的歐洲央行會議和美國 CPI 數據。本周迄今，在周四這兩個預計會影響市場的事件之前，匯市普遍表現遲滯。而英鎊兌美元自 5 月中旬以來一直交投在狹幅區間內。在英國方面，人們懷疑英國新冠 Delta 變種病毒病例增加是否會導致原定於 6 月 21 日的經濟重啟計劃被推遲。此外，北愛爾蘭的貿易問題也到關注。歐盟事務顧問弗羅斯特 (David Frost) 周三將在倫敦與歐盟執委會副主席塞夫科維奇會面，試圖解決有關北愛爾蘭貿易安排方面的分歧。歐盟指責倫敦違反協議，沒有對從英國運往其北愛爾蘭地區的一些商品實施檢查，並對英國政府單方面延長檢查寬限期採取法律行動。

技術圖表所見，英鎊兌美元近期連日向下逼近 25 天平均線，自五月初至今，匯價亦一直守住指指標不破，目前 25 天線位於 1.4125，需慎防若後市失守此區，或見英鎊將迎來新一浪下跌，而圖表亦見 RSI 及隨機指數均正開始下行，若示意著英鎊的下跌傾向。以近兩個月的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 1.4030，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

預估波幅：

阻力 1.4380 – 1.4500

支持 1.4125* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

美元兌瑞郎方面，匯價在近兩周處於窄幅盤整，下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐，向上則受制於 0.91；不過，圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升，預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂，並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳元走勢遲滯，關注周四美國通脹數據

澳元兌美元本周亦是陷於極為窄幅的區間，澳洲央行的鴿派評論亦壓制著澳元走勢。澳洲央行助理總裁肯特 (Christopher Kent) 周三表示，央行認為增長前景良好，薪資和物價最終也會上漲，不過通脹率最早要到 2024 年才有可能持續處於其目標區間內。他表示央行的政策舉措將繼續提供非常具有刺激性的貨幣環境，直到經濟恢復充分就業，通脹達成目標。

圖表可見，澳元兌美元近期窄幅橫盤，並且交疊於一眾中短期平均線之中，亦即有機會正醞釀著一浪較大動力的突破走勢。匯價這段時間大致向上受制 0.78 水準，若果後市上破，料將開展新一浪上升走勢，其後目標參考 5 月高位 0.7891 以至 0.80 關口。另一邊廂，向下則以月初低位 0.7646 作依據，若明確破位，則有望澳元延伸較劇烈之下挫，支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7455 水準。鑑於 RSI 及隨機指數正居於超買區域，暫時預料澳元出現下破的機會較大。

預估波幅：

阻力 0.7800 – 0.7891 - 0.8000*

支持 0.7646 – 0.7580 – 0.7455

NZD 紐元 - 紐元三頂型態，慎防破位下滑

紐元兌美元方面，在整個五月份，匯價在高位區間反覆爭持，向上曾三度上試 0.73 關口附近，但都未能作出明確突破，包括最近於上周三亦是上試未果，並引伸至今的逐步調整，可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116，則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪，下延首個目標先看 0.70 關口；另外，以型態幅度計算，下一個重要目標將看至 0.6916 附近，進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變

加拿大央行周三一如預期維持關鍵利率不變，並表示將維持目前的量化寬鬆政策。央行還重申，利率至少在 2022 年下半年之前將保持不變。

美元兌加元走勢，匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方，至於向上則大致受制 1.2150 水準，故短期需留意若任何一方出現破位，美元兌加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見 10 天平均線與 25 天平均線越為靠近，相距僅為約 30 點子，亦即上破出現黃金交叉的機會頗高，同時亦示意美元向上突破區間的傾向，其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算，38.2% 的反彈水準為 1.2250，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線，四月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2475 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價持穩，數據顯示上周美國成品油庫存大增

油價周三持穩，此前美國庫存數據顯示汽油庫存大幅增加，因美國陣亡將士紀念日長周末過後燃料需求疲弱。傳統上，這段時間標誌著夏季駕駛旺季開始。美國原油期貨收低 0.09 美元，至每桶 69.96 美元，盤中一度升至 70.62 美元，為 2018 年 10 月 17 日以來的最高水平。美國能源信息署 (EIA) 周三表示，截至 6 月 4 日當周，原油庫存驟降 520 萬桶。但由於需求疲軟，汽油和其他成品油庫存大幅增加，消費量從前一周的 1,910 萬桶 / 日降至 1,770 萬桶 / 日。

技術圖表所見，油價周三觸高於 70.62，但 RSI 隨機指數正自超買區域回落，慎防短線呈回挫風險。支持位則預估在 10 天平均線 68.70 及 25 天平均線 66.50 美元，關鍵指向 65 美元關口。上方較大阻力看至 71.10 及 75 美元。

預估波幅：

阻力 70.62 – 71.10 – 75.00

支持 68.70 – 66.50 – 65.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)