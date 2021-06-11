貝萊德：這才是高通膨真正造成傷害的地方

週四 (10 日) 美國公布 5 月消費者價格指數 (CPI) 超乎預期，股債齊揚，面對市場對高通膨數字淡然以對，貝萊德一份報告點出高通膨真正造成傷害的地方。

美國公布 5 月消費者價格指數 (CPI) 創 2008 年 8 月以來最大增幅。

經濟數據

美國 5 月 CPI 年增率報 5%，預期 4.7％，前值 4.2%

美國 5 月 CPI 月增率報 0.8%，預期 0.4％，前值 0.8%

美國 5 月核心 CPI 年增率報 3.8%，預期 3.4％，前值 3.0%

美國 5 月核心 CPI 月增率報 0.7%，預期 0.4％，前值 0.9%

週四該數據公布後，十年期美債殖利率跌破 1.44%，來到 3 月以來的新低，恐慌指數 VIX 暴跌，標普指數收盤創歷史新高。

全球固定收益部門首席投資長 Rick Rieder 發布一份報告稱，債市可能對美國生活成本飆升的擔憂不屑一顧，但問題在於，民生必需品的通膨對低收入人群的傷害最大。

CPI 上漲的關鍵催化劑是二手車價格的飆升，5 月份二手車價格上漲 7.3%，年增 30%。

Rick Rieder 提到，油價、二手車價格和雜貨價格的上漲會對低收入家庭造成直接衝擊。

Rick Rieder 提到：「很明顯，經濟某些部分沒有足夠的產品庫存來滿足當前價格需求，今天 CPI 數據表明這是壓倒性的。供應鏈中斷在疫情期間擾亂汽車業，二手車價格上漲、汽油價格比去年上漲 56%，對低收入家庭更是直接打擊，特別是當他們試圖重返就業市場時。」

近期聯準會 (Fed) 不斷安撫市場，高通膨趨勢為暫時的，他們願意容忍價格波動。

聯準會於去年 8 月時提出的新通膨政策，允許通膨率適度超過 2% ，在一段時間內實現平均 2% 的通膨目標，意味著在經歷幾年的低通膨後，未來將出現物價上升的壓力。

Rick Rieder 稱：「在我們看來，僅僅為了通膨目標允許高通膨，將帶來一個非常現實的問題，低收入人士面對的通膨壓力比有錢人還高得不成比例。」