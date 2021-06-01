歐洲也感受到通膨威力 德國5月CPI寫2018年10月以來最高

德國聯邦統計局 (Federal Statistics Office) 周一 (31 日) 公布，5 月份 CPI 年增 2.4%，高於經濟學家預期的 2.3%，寫下自 2018 年 10 月以來最高。

地方當局已經開始解除對餐館、商店和文化場所的經濟封鎖，可能帶動了通膨提升。但早前所公布數據，西班牙 5 月 CPI 年增 2.4%，義大利 CPI 年增 1.3%，均高於預期，並可能帶動整體歐盟 CPI 上升至 1.9%。

歐元兌美元盤中幾乎持平，但這可能是由於英國因銀行假期休假，這一匯率一度上升至 1.2187。

德國央行表示，今年本國通膨率可能升至 4%，這將是自 20 多年前引入歐元以來最高。一些特殊因素促使數據走高，例如取消去年的銷售稅削減，以及商品和服務一系列的變化。

在廣泛的原物料短缺和供應鏈中斷的情況下，隨著封鎖的結束，提振了對商品和服務的需求，通貨膨脹在全球範圍內均快速攀升。

經合組織 (OECD) 發布的最新經濟展望，將今年歐洲經濟增速從此前的 3.9% 上調至 4.3 %。荷蘭國際集團 ING 宏觀研究全球主管 Carsten Brzeski 指出，隨著整體通膨上升，歐洲央行如何與外界溝通 QE 調整，將變得更加複雜。

對於通膨的看法，歐洲央行理事會成員 Ignazio Visco 表示，中期通脹趨勢仍然疲軟，歐洲央行不宜過早貨幣刺激措施，2008 年至 2009 年的金融危機顯示了此風險。

此外，Visco 敦促歐洲央行採用 2% 的對稱通脹膨標，並表示這將比目前實現通膨率接近但略低於 2% 的政策目標更清晰，並將強化中長期通脹預期的錨定。