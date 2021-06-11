與ARM打對台！傳英特爾欲斥資逾20億美元收購SiFive

彭博 (Bloomberg) 周四 (10 日) 引述知情人士報導，英特爾 (INTC-US) 正考慮以高於 20 億美元的金額收購採用 RISC-V 架構的 IC 設計新創 SiFive，以與安謀 (ARM) 打對台。

知情人士表示，英特爾提出以超過 20 億美元的價格收購 SiFive，目前正在進行初步談判，尚未定案。SiFive 也收到其他企業的收購提案，還有企業提議注資。

據 PitchBook 數據，SiFive 最近一輪募資是去年獲得 6100 萬美元，當時估值約為 5 億美元，該公司主要投資者包括 SK 海力士 (SK Hynix)、高通 (QCOM-US)、威騰電子 (WDC-US)、Spark Capital ，以及沙烏地阿美 (Aramco) 旗下創投部門 Prosperity7 Ventures。

SiFive 是一家新興 IC 設計公司，主打開源指令集架構 (ISA) 的 RISC-V 架構設計的晶片，雖然為開源結構，但特定的設計仍可做銷售，且與 ARM 架構相比，RISC-V 架構本身具有更好的電源效率、靈活性和價格競爭力。

SiFive 在今年 4 月宣布成功打入先進製程，採用台積電 5 奈米製程，試產系統單晶片 (SoC)，可用於 AI 和高性能運算 (HPC) 領域。

在 Nvidia 去年宣布砸 400 億美元收購 IC 設計廠 ARM 引發一系列不中立隱憂後，採 RISC-V 架構的 SiFive 成為市場矚目焦點。知情人士表示，若最終 ARM 收購案通過，SiFive 將被視為潛在受惠者。

若英特爾收購順利，SiFive 將可成為英特爾的矽智財資料庫，不僅可提升自家晶片品質，還能向未來客戶銷售 IP。英特爾先前表示，願意將 x86 架構授權給客戶，作為其委外代工業務的一部分。

英特爾還有望提升晶片軟體實力，SiFive 正致力將不同類型 IC 的開發程式優化，並於去年找來著名的矽谷程式科學家 Chris Lattner。

Lattner 過去為蘋果創造 iPhone 開發軟體用的 Swift 語言，還曾是谷歌內部 Google Brain 和 TensorFlow AI 團隊的程式語言團隊。