〈美股盤後〉美股尾盤翻黑 迷因股Aethlon Medical噴漲逾388%

週三 (9 日) 美股早盤隨著 Aethlon Medical 等迷因股買盤湧入，美股主指小幅上揚、比特幣暴漲，10 年期美債殖利率下跌，金融股承壓，華爾街等待週四關鍵通膨數據和觀望聯準會消息，美股尾盤失去動能，豬羊變色，四大指數全數翻黑，道瓊下跌逾 150 點。

週三聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 5030 億美元，連續第三天創下歷史新高，再度體現市場流動性過剩，向 6 月 FOMC 利率會議發出重要訊號。

美國總統拜登 (Joe Biden) 與眾議院議員卡皮托 (Shelley Moore Capito) 基礎建設談判失敗。參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 稱，民主黨將尋求兩黨合作，或透過預算協調程序，以「簡單多數決」來通過立法。

拜登週三撤銷了川普任內祭出 TikTok 和微信禁令，同時頒布一項新的行政命令，對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。

美國參議院批准規模約 2500 億美元的《美國創新與競爭法》(U.S. Innovation and Competition Act,USICA)，以應對中國的技術挑戰，該法案已提交給眾議院。

拜登週三前往歐洲參與北約峰會以及 G7 領導人峰會，拜登週三強調，此行目標是強化與盟國的關係，並向俄羅斯和中國明確表明，美歐關係密切。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.74 億例，死亡數突破 375 萬例，美國累計確診超過 3340 萬例，累計死亡數超過 59.8 萬。印度累計確診超過 2908 萬例，巴西累計確診 1703 萬例。

週三 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 152.68 點，或 0.44%，收 34,447.14 點。

標普 500 指數下跌 7.71 點，或 0.18%，收 4,219.55 點。

那斯達克指數下跌 13.16 點，或 0.09%，收 13,911.75 點。

費城半導體指數下跌 12.74 點，或 0.40%，收 3,158.48 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收紅，醫療保健、公用事業和房地產板塊領漲。金融、工業和材料領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.31%；臉書 (FB-US) 下跌 1.03%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.52%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.40%。

道瓊成分股漲跌互見。開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.29%；波音 (BA-US) 下跌 1.86%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.25%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.23 %；默克 (MRK-US) 上漲 2.28%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.35%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.89%；美光 (MU-US) 下跌 2.32%；AMD (AMD-US) 下跌 1.15%；英特爾 (INTC-US) 持平；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.54%；高通 (QCOM-US) 跌 0.98%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.04%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.24%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.12%。

個股消息

Reddit 散戶在討論區爭先恐後地尋找下一個 GameStop，繼 AMC 和 Clover Health 之後，新起之秀是醫療器材 & 醫療設備公司 Aethlon medical (AEMD-US)，該股週三暴漲 388.24% 至每股 10.79 美元。

GameStop (GME-US) 上漲 0.85% 至每股 302.56 美元。GameStop 盤後公布最新財報，每股虧損為 0.45 美元，營收達 12.8 億美元。該公司銷售額增長了 25%，但拒絕提供今年財測，並宣布可能出售多達 500 萬股。

其他迷因股多挫跌，Clover Health (CLOV-US) 下跌 23.61%，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 下跌 10.37%、黑莓 (BB-US) 下跌 4.05%、Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 下跌 6.90%。

在拜登政府計畫購買輝瑞疫苗，未來兩年將捐贈給 92 個低收入國家和非洲聯盟，此消息激勵輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.47% 至每股 39.81 美元。

默克 (MRK-US) 上漲 2.27% 至每股 74.04 美元。默克週三宣布，旗下口服新冠藥物 molnupiravir 若獲美國食品藥物管理局 (FDA) 批准，美國政府同意以約 12 億美元的價格購買約 170 萬個。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.80% 至每股 598.78 美元。馬斯克旗下隧道挖掘公司「無聊公司」拉斯維加斯會議中心的環路隧道已正式開始運營。

華爾街分析

迷因股狂熱延燒，Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 稱：「這感覺就像另類股票市場，投機跡象盡顯。如果你在正確的時間進入，你可以成功，但隨著時間的推移，想成功是非常困難的。」

巴克萊股票衍生品策略全球主管 Maneesh Deshpande 研判：「由於大規模風險較低，我們認為近期軋空行情的影響有限，目前逼空走勢更趨侷限，可能是因為空頭部位偏高的個股數量大幅下滑。」

美國週四將公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 數據。Natixis Investment Managers 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示：「即便明天公布的通膨數據略高於市場預期，聯準會也不會改變其政策路線，現在有很多人在觀望。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主