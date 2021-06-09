分析師預測：蘋果明年市值飆速衝破3兆美元

週二 (8 日) 投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 預測，蘋果市值可能會在 2022 年飆到 3 兆美元。

蘋果花了 40 多年的時間，利用硬體創新讓其成為全球領導廠商，2018 年蘋果市值突破一兆美元，隨後蘋果積極轉型為提供軟體服務的公司，僅花 2 年多的時間其市值在 2020 年突破 2 兆美元大關。

目前蘋果是全球市值最高的公司，市值約為 2.1 兆美元。外界都在關注，蘋果市值何時能拿下 3 兆美元？週二投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 給出了他的預測。

蘋果正在為軟體和服務扮演重要角色的下一階段的增長奠定基礎 (圖片：AFP)

Dan Ives 週二受訪時稱：「蘋果市值最終會在 12 到 18 個月後突破 3 兆美元。」

Dan Ives 預估，蘋果正在為軟體和服務扮演重要角色的下一階段的增長奠定基礎，蘋果仍專注於創新，服務業務目前的超級週期只是帶動業務成長的下一個階段，蘋果明年軟體與服務業務規模將增至 1.5 兆美元左右，促使蘋果市值達 3 兆美元。

Dan Ives 稱：「蘋果在其安裝基數周圍設置護城河，並持續從中 (App Store) 獲利，讓那些看空者和懷疑論者看空後認錯，這就是為什麼蘋果將 2022 年的市值將達到 3 兆美元的主因。」

Dan Ives 也點評道，一些潛在風險可能會阻礙蘋果邁向 3 兆美元的市值里程碑，包括 App Store 抽成爭議和各國的反壟斷監管審查。

Daniel Ives 將蘋果股票評級設為「跑贏大盤」，目標價為 185 美元，週二截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 0.97%，暫報每股 127.12 美元。

蘋果 WWDC 開發者大會首日罕見透露 App Store 數據 (圖片：AFP)

蘋果於 WWDC 開發者大會首日，蘋果罕見透露 App Store 數據。蘋果稱，App Store 自推出以來，蘋果已向開發商支付了 2300 億美元，每週有 6 億訪問者更新產品頁面。

蘋果正陷入 App Store 壟斷風波，先前因抽成高達 30% 的「蘋果稅」引發開發商極度不滿，知名《要塞英雄》(Fortnite) 的遊戲開發商 Epic Games 採取法律行動，將蘋果一狀告上法院，上月蘋果執行長庫克出庭作證時頻頻遭美國法官尖銳質詢。

而世界各地的監管審查日益加強，今年 4 月歐盟委員會針對瑞典指控蘋果以獨大地位扭曲串流音樂市場競爭。除了美國、歐盟以外，俄羅斯、英國和韓國正就蘋果反壟斷事件展開調查。