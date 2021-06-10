〈財報〉GameStop首季營收增25% 宣布高層大換血、出售股票

遊戲零售商 GameStop 周三（9 日）盤後公布 2021 會計年度第一季財報，營收成長 25% 優於分析師預估，虧損也較去年同期有所收斂，並發布人事異動重大消息，將由兩位亞馬遜前高層擔任執行長與財務長，並規劃發售多達 500 萬股股票，展現朝電商轉型的企圖心。

GameStop(GME-US) 周三股價收盤小漲 0.85% 至每股 302.56 美元，但盤後公布財報後翻黑下跌 6.12%，盤後跌幅一度達 13%。

GameStop 正積極發展電子商務，並從電商龍頭亞馬遜公司 (AMZN-US) 挖角人才領導轉型，周三宣布任命亞馬遜前高層 Matt Furlong 擔任執行長，預定 6 月 21 日走馬上任，並任命另一為亞馬遜前高層 Mike Recupero 擔任財務長。

周三的股東會也任命寵物用品電商平台 Chewy 聯合創始人 Ryan Cohen 為董事長，他今年稍早已經進入董事會。

GameStopg 第一季營收報 12.8 億美元，超過 Refinitiv 調查分析師預估的 11.6 億美元，首季虧損 6,680 萬美元，合每股虧 1.01 美元，經調整後每股虧 0.45 美元，不僅較去年同期虧損 1.657 億美元或每股虧 2.57 美元收斂，也優於 Refinitiv 調查分析師預估的每股虧損 0.84 美元。

GameStop 並未提供今年財測，僅表示公司第二季營運將延續上季成長態勢，並說 5 月的遊戲總銷量比去年同期成長約 27%。

GameStop 向美國證券交易委員會（SEC）呈交一份召股說明書，表示將發行多達 500 萬股股票，籌集資金將用於一般公司用途、投資計畫與強化資產負債表。

該公司並說，截至 5 月 1 日止，已還清長期債務，在基於資產的循環信貸機制下，不會再有任何借款。

GameStop 今年以來股價已上漲 1,506%，股價在論壇鄉民的力挺下，從 52 周低點每股 3.77 美元一路攀升至 52 周高點 483 美元。該公司市值 214.1 億美元。

然而有分析師並不認為 GameStop 能靠廣召亞馬遜前高層重振雄風，畢竟最近的人氣主要是靠 Reddit 論壇上的散戶炒作起來的。Loop Capital 的分析師 Anthony Chukumba 說：「不管雇用誰，GameStop 都將面臨艱鉅的營運挑戰。」