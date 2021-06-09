報告：記憶體晶片第3季將再漲價 今年銷售有望成長逾30%

周三 (9 日) 的一份報告顯示，記憶體晶片的價格，尤其是 DRAM 和 NAND Flash，可能會在今年第 3 季繼續上漲，並有利於主導行業的南韓大廠。

根據 TrendForce 最新報告，預計 7-9 月期間，DRAM 價格將進一步上漲 3-8%，而 NAND Flash 可能揚升 5-10% 。

報告稱，由於客戶在上半年各個領域積極備貨，記憶體供應商目前的庫存水準相對較低。預計第 3 季伺服器記憶體產品的整體採購將加強，因此也沒有降價的必要。

TrendForce 預計，下半年中國智慧手機品牌將放緩記憶體採購，但這不會造成記憶體價格下滑。

DRAM 和 NAND Flash，目前仍由南韓大廠三星與 SK 海力士主導。根據 TrendForce 數據，三星在第 1 季分別以 42% 和 33.5% 的市占，領先這兩大領域。SK hynix 是全球第二大 DRAM 供應商，市占 29%，在 NAND Flash 領域排名第四，市占 12.3%。

另據世界半導體貿易統計 (WSTS) 的最新報告，預計 2021 年記憶體晶片銷售額將年增 31.7%，至 1547 億美元，占全球半導體市場的 29.4%。

WSTS 預計，今年全球半導體產值將達 5272 億美元，成長 19.7%。