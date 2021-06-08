三星積極搶進歐洲市場 為擴大5G網路設備版圖鋪路

隨著 5G 勢頭正旺加上產業龍頭華為轉向國內市場，三星電子 (Samsung Eletronics) 正積極進軍歐洲市場，企圖拓展 5G 網路設備業務的海外版圖。

市調機構 Dell'Oro Group 指出，儘管三星在記憶體晶片和智慧手機領域均名列全球第一，今年第 1 季三星的 5G 網路設備市佔率為 10%-15%，排名僅全球第五，前四名分別為華為、愛立信 (Ericsson)、諾基亞 (Nokia) 和中興通訊。

然而，自從去年 9 月拿下美國電信巨頭 Verizon 價值 66 億美元的 5G 設備大單，隨後又在今年 3 月與日本電信商 NTT Docomo 達成 5G 設備合約後，三星電子網路業務執行副總裁 Woojune Kim 認為，該公司的 5G 設備業務正迎來新氣象。

Kim 上周五 (4 日) 接受路透社採訪時表示，目前三星正在和多家歐洲電信公司進行 5G 試驗，包含德國電信 (Deutsche Telekom) 和波蘭電信營運商 Play Communications，與此同時，該公司也試圖向印度、澳洲和東南亞市場擴張。

既使網路設備業務規模較小，三星表示，自 2019 年在各國展開 5G 網路部署作業以來，其 5G 設備和系統的新客戶數量平均每年增長 35%，除了 5G 趨勢外，美國及其盟國對華為祭出的限制令，也為三星的網路設備業務帶來更多成長機會。