威剛：記憶體邁入多頭 今年營運可望推向新高峰

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 營業報告書出爐，威剛表示，今年記憶體市況邁入新一波多頭走勢，旗下電動車馬達與控制系統等新事業成果也將逐一放大，今年整體表現可望推向新高峰；此外，待英特爾新平台發表後，新世代 DDR5 記憶體模組也將同步上市。

展望今年，威剛預期，在全球疫情控制及疫苗接種尚未發展完全之下，遠距工作、居家學習等將成為後疫情時代的新生活常態。

隨著人類數位應用更頻繁，5G 手機、筆電及平板、遊戲機，或資料中心等出貨也將持續走高，加上各項機體所搭載的記憶體容量躍增，記憶體市況可望邁入新一波多頭走勢。

威剛看好，今年記憶體市場復甦態勢底定，DRAM 價格可望逐步墊高，NAND Flash 報價也有機會提前於上半年回溫；去年已率先在記憶體與其他零組件價格起漲前，提前採購布局，做好全方位作戰準備，在充足且靈活庫存策略下，除能滿足客戶需求，擴大營運規模，也將充分反應在今年整體獲利表現。

威剛也說，今年 XPG 電競產品、電動車馬達與控制系統、威速登商用電動三輪車與工控等新事業成果也將逐一放大，出貨量與營收都可望較去年明顯成長。

產品方面，對於即將到來的 DDR5 記憶體新世代，威剛表示，已與兩大主機板廠進行 DDR5 新平台的密切測試合作，待英特爾新平台發表後，最新 DDR5 記憶體模組也將同步上市，以滿足企業級電腦、影音創作者與電競完家的高性能電腦運算需求。

威剛強調，今年將以多元化產品線拓展營運規模，持續發揮勇於創新的品牌精神，在所有同仁群策群力下，相信今年整體表現可望推向新高峰。